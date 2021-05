López Miras: "La reconstrucción de Lorca forma parte de la gran hoja de servicios del PP"

MURCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP murciano y presidente regional, Fernando López Miras, tras recordar a los nueve fallecidos de los terremotos de Lorca, ha afirmado que "no debemos olvidar cómo, con generosidad, los lorquinos se cuidaban unos a otros en esos momentos tan difíciles", para resaltar que "hoy, Lorca es un ejemplo mundial de solidaridad y superación gracias a la unión de todo un pueblo".

"Los lorquinos no podemos olvidar a Paco Jódar, la labor del mejor alcalde que ha tenido la ciudad, ni tampoco podemos olvidar la gran gestión de su equipo municipal, que levantó Lorca", ha destacado el presidente del PP, que ha afirmado que "la reconstrucción de Lorca forma parte de la gran hoja de servicios del Partido Popular".

También ha dicho que "Lorca es hoy lo que es gracias a Ana Pastor, que realizó un magnífico trabajo como ministra", y en ese sentido ha resaltado los 800 millones de euros que destinó el Gobierno del PP a la reconstrucción de Lorca, "nunca se ha destinado tanto dinero a la reconstrucción de una ciudad", ha asegurado.

"La historia de estos diez años es la de la apuesta por Lorca, por su reconstrucción y rehabilitación", ha dicho López Miras, que ha señalado que "Lorca es hoy mejor que hace 10 años, la inversión ha dado sus frutos y resultados, cuenta con infraestructuras modernas".

También ha hecho mención "al trabajo de Fulgencio Gil en su etapa de alcalde, que no dejó de reivindicar las inversiones y ayudas que a Lorca le correspondía", y ha apuntado que "los días están contados para que vuelva a ser alcalde de Lorca".

López Miras ha recordado que "hoy afrontamos otra catástrofe, la sanitaria, pero, lamentablemente, no tenemos al Gobierno de España de nuestro lado". "Sánchez no es que haya delegado las competencias de la pandemia en las CCAA, es que ha delegado la pandemia, el presidente del Gobierno de todos los españoles ha eludido su responsabilidad", y ha señalado que "ha tenido siete meses para trabajar en un plan jurídico, pero no ha hecho nada".

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Además, López Miras ha denunciado que Sánchez no ha delegado la pandemia en las comunidades autónomas, sino que "no ha hecho absolutamente nada en siete meses". Así ha remarcado que "se ha tomado una decisión que no responde a criterios sanitarios, ni a criterios jurídicos".

López Miras ha incidido en que a partir de ahora el Gobierno de la Región de Murcia seguirá tomando las medidas necesarias recomendadas por aquellos que de verdad saben cómo frenar el virus, como hasta ahora ha hecho.

El presidente regional ha dicho que la propuesta del Gobierno socialista para la reconstrucción de España es "freír a impuestos a los españoles", poniendo como ejemplo el impuesto al diésel o el pago por las autovías.

Durante el acto, ha asegurado que "hay un cambio de ciclo, tras el proyecto de centro derecha la reunificación del centro derecha que empezó en la Región de Murcia". "La Región de Murcia quiere gobiernos de libertad: mientras Pedro Sánchez sube impuestos aquí se bajan, mientras que Sánchez destruye empleo, la Región es una de las que más crece económicamente", añade.

Además, ha remarcado que "aquellos que intentaron gestionar la moción de censura han perdido, uno ha desaparecido de la Asamblea de Madrid, otro ha pasado a ser la tercera fuerza política y el tercero ha tenido que echar a su líder nacional por la puerta de atrás".

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha hecho mención de "1.500 viviendas reconstruidas, barrios enteros levantados, como el de San Fernando, todo el patrimonio artístico rehabilitado, colegios, centros sociales, carreteras, 1.200 millones invertidos en nuestra ciudad como resultado de una gestión que tiene dos palabras: Partido Popular".

También ha señalado que "la reconstrucción de Lorca tiene nombre y apellidos, y se llama Paco Jódar", a quien ha definido como "el alcalde que reconstruyó Lorca, cuyo nombre está escrito ya con letras de oro en la historia de esta ciudad". Ha resaltado que "Paco contó con el coraje y la valentía de todo un pueblo".