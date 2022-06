López Miras recrimina a los grupos de la oposición que hablen "de lo que les interesa y no de lo que nos preocupa"

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recriminado a los grupos de la oposición que hayan acudido al Debate sobre el Estado de la Región para "hablar de lo que les interesa y no de lo que nos preocupa". Así se lo ha hecho saber durante su intervención en la sesión vespertina de la segunda jornada del debate en la Asamblea Regional.

El presidente regional ha recordado, dirigiéndose a los socialistas, que la inflación es "el mayor problema que tienen los ciudadanos. ¿Cómo se puede venir a un debate del estado de la Región y no hablar de eso?", se ha preguntado.

Ha recordado que el IPC se ha disparado en junio hasta alcanzar el 10,2%, el nivel más alto desde abril de 1985, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). "La inflación es desorbitada, un 10% más le está costando a los españoles llegar a fin de mes. Pero ustedes han hablado de lo que les preocupa, no de esto", ha recalcado.

Asimismo, se ha preguntado por qué el Gobierno nacional no toma decisiones como bajar los impuestos. "¿Por qué aprueba el señor Sánchez ahora un decreto de medidas? Porque el que presentó hace dos meses no funcionó. Entiendo que ustedes no apoyen la ley de Autonomía Financiera, así pueden seguir permitiendo que el presidente de España siga comportándose igual con las familias que tan mal lo están pasando", ha dicho dirigiéndose a los socialistas.

Durante su alocución, el dirigente 'popular' también ha ironizado asegurando que el PSOE ha hecho "una intervención antológica". En este sentido, se ha referido a la presentación del contrato social "solo firmado por Francisco Lucas y José Vélez. En cambio, mis pactos están firmados por toda la sociedad excepto por usted, señor Lucas, y Vélez", les ha dicho.

Por su parte, el presidente regional ha puesto en valor la labor del Gobierno regional durante la pandemia. Sin embargo, ha advertido que mientras ellos estaban preocupados por gestionar la crisis sanitaria, la oposición "estaba más preocupada por presentar una moción de censura que amenazaba con afectar a la sanidad en el peor momento que se recuerda. Era legal presentarla, pero cada cual que valore si era o no ético". En este punto ha aludido a una encuesta realizada en la que el 80% de los ciudadanos de la Región se manifestaba en contra de la moción de censura.

López Miras también ha tenido palabras para hablar de la financiación autonómica. El presidente regional ha asegurado que "no hay justificación posible para explicar la diferencia entre la comunidad peor financiada, la Región de Murcia y la mejor del país, Cantabria". Según ha apuntado, Cantabria recibe "1.200 millones de euros más que nosotros".

Asimismo ha pedido "rigor" en el debate sobre el estado de la Región. Especialmente, en este punto se ha dirigido hacia los dos diputados del Grupo Mixto pertenecientes a Ciudadanos, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, que "han dado datos inexistentes como que la Región crece menos, crea menos empleo o han dicho que el bono joven no se ha puesto en marcha. Creo que tendrían que haberse preparado más su intervención para haber acertado en algo".

En materia educativa, ha criticado al PSOE porque "se empeña en usar la educación para adoctrinar. Un libro de texto que cuando se habla de democracia plena contiene una foto de Pedro Sánchez no puede ser. Se debe educar en libertad y tienen que ser los padres los que elijan el modelo educativo de sus hijos". En ese sentido, ha asegurado que uno de los retos del Gobierno regional es "reducir el abandono educativo".

Durante su intervención también se ha referido al pacto por las infraestructuras advirtiendo que "un acuerdo que se firma con todos los agentes sociales de la Región de Murcia, los empresarios, los sindicatos y las universidades no puede ser tachado de vergonzoso, como el PSOE ha hecho".

En ese sentido, ha recordado que el pacto es "una buena noticia" porque "sirve para trazar la hoja de ruta del futuro de la Comunidad". Además, ha avanzado que permitirán a los socialistas unirse a dicho pacto.

Respecto al Mar Menor, López Miras ha insistido en la necesidad de frenar la entrada del agua por la rambla de El Albujón, al tiempo que se ha mostrado a favor de trabajar con "una voluntad constructiva", de forma conjunta, para lograr la recuperación de la laguna salada y su entorno.

Asimismo, ha asegurado que recibe "con alegría" cada anuncio de inversión económica que hace la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si bien ha matizado que "lo genial sería" que se empezará a gestionar "al menos uno" por parte del Ejecutivo de la Nación, frente a la elevada tasa de ejecución de las actuaciones por parte del Gobierno regional.

"Pese a todo esto, yo le reitero que la legislatura no se ha perdido", ha dicho el presidente de la Región, para recordar que aún quedan once meses "importantísimos" para la Comunidad, y "el Gobierno de la Región no va a dejar de trabajar" porque "tenemos todavía mucho por hacer".

En este punto, ha trasladado a la oposición que tendrá su mano tendida "desde el rigor", porque, desde la acción compartida, "saldrá ganando la Región de Murcia".