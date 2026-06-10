López Miras responderá en la Asamblea sobre el nombramiento de la consejera de Salud y la trama de las prótesis

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su intervención en la Asamblea Regional - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional este jueves, 11 de junio, a partir de las 9.30 horas, para responder, entre otros asuntos, sobre la trama de las prótesis y el nombramiento de la consejera de Salud, Isabel Ayala, quien antes era la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS).

La primera pregunta estará formulada por el Grupo Mixto, mientras que la relativa al nombramiento de Ayala la presentarán los socialistas.

Además, desde Vox le preguntarán sobre la aplicación del principio de prioridad nacional para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas públicas y vivienda en la Región, mientras que desde el Grupo Parlamentario Popular lo hará por las medidas adoptadas para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia "frente a la inacción constante del Gobierno de España".

SESIÓN PLENARIA DE CONTROL

Además, el orden del día de la Sesión Plenaria de control incluye las Preguntas Orales que los grupos parlamentarios formularán a los miembros del Consejo de Gobierno.

De este modo, el Grupo Parlamentario Popular preguntará sobre el Proyecto Reswater, los proyectos del IMIDA y el gasto público en Educación de la Región de Murcia.

Así, los socialista lo harán sobre los motivos por los que no se ha desarrollado la Disposición final segunda, Normas-Marco de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia.

Por su parte, Vox preguntará sobre la seguridad de las instalaciones hidráulicas de la Región de Murcia y la "discriminación" de los agricultores murcianos y el Programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

El Grupo Mixto lo hará sobre las actuaciones para ampliar las infraestructuras educativas en Secundaria en Puerto Lumbreras y sobre la Ley de la vivienda de la Región de Murcia.

La Sesión Plenaria incluirá también interpelaciones al pleno. La de los 'populares' será sobre acciones de bioeconomía forestal, mientras que los socialistas lo harán sobre el retraso en el cumplimiento del acuerdo número uno de la 11L/MOCP-0813 sobre 'Puesta en marcha del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas'.

Por último, Vox lo hará sobre por qué se autoriza la instalación de una planta de residuos sanitarios peligrosos en el municipio de Los Alcázares y sobre los convenios de colaboración con empresas para la formación en empresa en el marco de la Formación Profesional Dual, mientras que desde el Grupo Mixto preguntará por las razones del rechazo al Plan Estatal de Vivienda y la cofinanciación de las políticas de vivienda.