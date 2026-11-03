López Miras se reúne con los sindicatos firmantes del acuerdo para mejorar las condiciones de los profesionales del SMS

1130681.1.260.149.20261103191053 El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión en el Palacio de San Esteban con los representantes del Sindicato Médico, SATSE, CCOO, UGT y SPS - CARM

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión en el Palacio de San Esteban con los representantes del Sindicato Médico, SATSE, CCOO, UGT y SPS, las cinco organizaciones firmantes del acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS) y la asistencia sanitaria.

Durante la reunión, en la que también ha estado presente la consejera de Salud, Isabel Ayala, López Miras y los representantes sindicales han repasado las principales medidas del acuerdo, que reúne medidas para los distintos colectivos del SMS y que supone una inversión de casi 50 millones de euros por parte de la Comunidad. En total, serán 38 acciones que se desarrollarán en dos años, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Entre las actuaciones destacan la creación de 20 plazas de médicos de Urgencias hospitalarias durante el primer semestre de 2027; la mejora de los módulos de actividad destinados a reducir las demoras en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas; la mejora de los criterios para habilitar consultas de tarde en Atención Primaria; y el reconocimiento del tiempo de relevo del personal de Enfermería, así como la mejora de la retribución del colectivo de celadores y personal auxiliar de servicios.