López Miras: "La seguridad es una inversión en convivencia, libertad y calidad de vida"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luego, en la nueva comisaría de Policía Local de la Manga del Mar Menor - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este viernes la nueva comisaría de Policía Local de La Manga del Mar Menor, donde ha subrayado que esta infraestructura "responde a una idea muy clara: la seguridad no es gasto, es una inversión en convivencia, libertad, actividad económica y en calidad de vida".

Para López Miras, esta comisaría "supone una mejora real en la vida de muchas personas: de quienes van a sentirse más seguros y también de los hombres y mujeres que dedican su vida a garantizar la seguridad de todos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, según ha precisado el máximo dirigente regional, representa una "mejora en infraestructuras y en condiciones de trabajo; en la cercanía del servicio y en la capacidad de respuesta".

Desde este viernes, La Manga del Mar Menor cuenta con una dotación propia de Policía Local "con capacidad de actuación inmediata y con instalaciones modernas, funcionales y pensadas tanto para el trabajo policial como para la atención de los ciudadanos".

En esta nueva comisaría, el Ayuntamiento de San Javier ha invertido cerca de 400.000 euros y el Gobierno regional ha aportado financiación para dotarla de más equipamientos e instalaciones, "un ejemplo claro de planificación y de cooperación institucional", ha señalado el presidente autonómico.

La actuación se enmarca en la línea del nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo regional, que el pasado año destinó 22 millones de euros para reforzar la seguridad ciudadana mediante la financiación de mejoras en los cuerpos de Policía Local, "un plan ambicioso para hacer la Región más segura con las competencias que tenemos a nuestro alcance", según López Miras.

Además, el Gobierno regional trabaja en el diseño del Programa 'Ocio Seguro', en colaboración con los ayuntamientos, para reforzar la presencia policial y la prevención en espacios de ocio juvenil y, de igual forma, este año entrarán en funcionamiento las primeras comisarías móviles de la Región de Murcia.

El presidente de la Comunidad se ha referido a una inversión que hace el Gobierno regional porque "asumimos la responsabilidad de llegar donde el Ministerio no llega o no quiere llegar", y ha denunciado que la Región de Murcia está "infradotada" de Policía Nacional, Guardia Civil y de los medios necesarios para garantizar la seguridad que los ciudadanos demandan.

Asimismo, López Miras ha indicado que su Ejecutivo trabaja junto a los ayuntamientos a través de la Estrategia 'Región de Murcia + Segura' para "hacer una Región de Murcia más segura".

Precisamente con la convocatoria de ayudas de 2024, el Consistorio de San Javier adquirió motocicletas, drones y un todoterreno destinado a Patrulla Rural, que se han mostrado en el acto celebrado este viernes; y, además, en los dos últimos años, el Gobierno regional ha destinado casi un millón y medio de euros a la Policía Local del municipio.

De hecho, la subvención concedida en 2025 permitió que, por primera vez, esos fondos se destinaran a equipamiento, pero también a obras de remodelación y a instalaciones policiales.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que el trabajo junto a los ayuntamientos es continuo porque "una Región de Murcia más segura se construye desde cada municipio, desde cada barrio y desde cada decisión responsable".