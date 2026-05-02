López Miras señala que la Región de Murcia es "la capital del mundo" con las fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, asistió hoy a Caravaca de la Cruz con motivo de las fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz - CARM

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, asistió hoy a Caravaca de la Cruz con motivo de las fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz, concretamente, a los Caballos del Vino, donde destacó que "la Región de Murcia es hoy la capital del mundo".

Asimismo, animó a visitar Caravaca de la Cruz este día porque "es una fiesta única, Patrimonio de la Humanidad". Además, López Miras felicitó al nuevo Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López, y resaltó la "generosidad de los caravaqueños" durante este día.