López Miras sigue "con preocupación" el accidente ferroviario de Urda y pone a disposición de C-LM los medios regionales

Mensaje del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la red social 'X', sobre el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo)- RED SOCIAL X
MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado este miércoles su "preocupación" por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ha puesto a disposición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha todos los medios autonómicos necesarios.
"Siguiendo con mucha preocupación las noticias que llegan de la colisión entre dos trenes a la altura de Urda, en Toledo. Desde el Gobierno de la Región de Murcia ponemos a disposición de Castilla-La Mancha todos los medios disponibles", ha escrito en su cuenta personal de la red social 'X'.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.