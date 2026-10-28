López Miras sigue "con preocupación" el accidente ferroviario de Urda y pone a disposición de C-LM los medios regionales

Mensaje del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la red social 'X', sobre el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo)- RED SOCIAL X

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado este miércoles su "preocupación" por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ha puesto a disposición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha todos los medios autonómicos necesarios.

"Siguiendo con mucha preocupación las noticias que llegan de la colisión entre dos trenes a la altura de Urda, en Toledo. Desde el Gobierno de la Región de Murcia ponemos a disposición de Castilla-La Mancha todos los medios disponibles", ha escrito en su cuenta personal de la red social 'X'.

Siguiendo con mucha preocupación las noticias que llegan de la colisión entre dos trenes a la altura de Urda, en Toledo.



Desde el Gobierno @regiondemurcia ponemos a disposición del @gobjccm todos los medios disponibles de la #RegióndeMurcia. — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 28, 2026

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.