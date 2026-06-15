López Miras sitúa a Lorca como "eje del crecimiento" agroalimentario e industrial de la Región

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en el l Foro Conversa de la Cadena SER - CARM

LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha referido este lunes al peso específico de Lorca en el ámbito económico regional, asegurando que este municipio "tiene que ser el eje de crecimiento agroalimentario y uno de los grandes pilares en el futuro industrial de la Región".

López Miras ha realizado estas declaraciones durante su participación en el Foro Conversa de la Cadena SER, celebrado en Lorca para analizar la trascendencia económica y social del Valle del Guadalentín.

El jefe del ejecutivo ha señalado que, aunque Lorca y su comarca concentran alrededor del 12 por ciento de la población, el empleo y las empresas de la Región de Murcia, reúne "cerca del 30 por ciento de las afiliaciones vinculadas al sector agroalimentario", lo que, a su juicio, evidencia su papel "estratégico" en dicha parcela económica.

Igualmente, el presidente ha reivindicado tres infraestructuras clave "que hoy son debilidades, pero que cuando estén completadas serán oportunidades para la comarca: el tercer carril de la A-7 Crevillente-Puerto Lumbreras, el AVE y el Corredor Mediterráneo".

Asimismo, en relación a la alta velocidad, ha afirmado que "parece que las obras avanzan, pero se nos dijo que en 2027 Lorca estaría conectada con Almería, y todo indica que no va a ser así".

El máximo responsable autonómico ha destacado también el potencial logístico de Lorca y ha asegurado que gran parte del futuro de la comarca pasa por reforzar su papel como nexo entre la Región de Murcia y Andalucía.

En este sentido, ha afirmado que el municipio es "la puerta de entrada de la Región de Murcia hacia la comunidad autónoma más habitada de España y la puerta de entrada de Andalucía a la Región de Murcia", por lo que ha subrayado la importancia de infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo para aprovechar plenamente esa posición geográfica.