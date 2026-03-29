López Miras solicita dos hidroaviones del Miteco y contacta con la UME por si fuera necesaria su actuación

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado dos hidroaviones al Miteco tras la activación del Plan Infomur en situación operativa 2. La llegada de los aviones está condicionada a la situación del viento.

Por otro lado, el presidente murciano informana que ya hay un helicóptero de la Comunidad Valenciana operando, a otro del ACOVI, y los medios terretres y aéreos de la Región. Se ha contactado ya con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder desplegarse con más rapidez si evoluciona a peor el incendio.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, confirmaba a través de sus redes sociales que, por precaución, se ha desalojado a un grupo scout en la Finca Caruana. También agradecía a los bomberos del CEIS, Guardia Civil y el resto de equipos del operativo su trabajo.