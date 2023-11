López Miras tacha de "humillación" la ley de amnistía porque es "arrodillar" al Estado por el "interés" de Sánchez

Advierte que CCAA como Murcia "van a ser las grandes perjudicadas" en los dos primeros presupuestos de legislatura pactados con Junts



MURCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que el acuerdo entre PSOE y ERC sobre una futura ley de amnistía para los encausados del proceso soberanista catalán es "un esperpento y una humillación" porque supone "arrodillar" al Estado "por el interés de que Pedro Sánchez siga en su sillón de presidente en la Moncloa".

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha considerado que esa ley de amnistía supone "arrodillar a las instituciones del Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los defensores y a los representantes del ordenamiento jurídico por el interés de una persona".

Además, ha considerado que "se ha hecho todo de la peor forma posible" porque "no se ha respetado nada". "Lo único que se ha respetado ha sido el ego y el interés de una sola persona, Pedro Sánchez", tal y como ha aseverado.

De hecho, ha criticado que "no se respetó ni siquiera un día tan importante para el conjunto del pueblo español como el de la jura de la Constitución de la futura jefa de Estado de España" porque el acuerdo "se hizo público la misma tarde de ese día".

Además, ha reprochado que este jueves "nos volvemos a enterar de que se firmará ese acuerdo en las próximas horas" y, mientras tanto, ha lamentado que "estamos sometidos a los chantajes de prófugos y de escapados de la Justicia".

"UN GOBIERNO CON ESTOS MIMBRES NO TIENE FUTURO"

A su juicio, un Gobierno que nace "con estos mimbres" no tiene "futuro". "No se le puede decir a los españoles que, por querer ser presidente del Gobierno, ese Ejecutivo se va a sostener con aquellos que no creen en España, con aquellos que no respetan las leyes, con aquellos que han malversado fondos públicos y que son corruptos por sentencia judicial", ha señalado.

Asimismo, ha reprochado que "ahora también dicen que se va a perdonar y olvidar los delitos de los violentos", es decir, "de los que han actuado de forma violenta en las calles de Cataluña y también, por supuesto, de aquellos que intentaron dar un golpe de Estado a la Constitución, por supuesto, con la secesión y con ese referéndum de autodeterminación".

López Miras ha advertido que "no se puede sostener la Presidencia de un Gobierno "con estos partidos políticos" y, a su parecer, "esto no va a terminar bien" porque "no puedes intentar ser presidente de un proyecto común con aquellos que quieren romper ese proyecto común".

Ha considerado que "es una humillación, es indigno y, sobre todo, es una traición a la mayoría de los españoles que, cuando votaron el 23 de julio, habían escuchado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y a sus ministros, decir que la amnistía no cabía en la Constitución".

"AHORA LA AMNISTÍA ES PERFECTAMENTE CONSTITUCIONAL"

Sin embargo, "unos meses después y siete diputados necesarios, los de Junts, ahora ya la amnistía es perfectamente constitucional", según López Miras, quien se pregunta "qué le decimos ahora al resto de españoles" y "a los ciudadanos de la Región de Murcia".

"¿Les decimos que tienen que cumplir la ley, que no o que según las circunstancias?", según el presidente murciano, quien ha criticado que "usted puede malversar fondos públicos, puede ser violento en la calle, puede quemar contenedores y puede romper la vía pública, sólo si es independentista y es catalán". "Si no, no", ha aseverado.

Ha criticado que "algunos" pueden "incumplir la ley" y "el resto tiene que cumplir con sus derechos y con sus obligaciones, por supuesto, y respetar nuestro ordenamiento jurídico".

Se pregunta cómo explicar al millón y medio de hombres y mujeres que viven en la Región de Murcia que "hay unos españoles que son más importantes que otros para el presidente del Gobierno actual en funciones".

"¿Cómo explicamos esta desigualdad?, ¿cómo explicamos que quien tiene que defender la Constitución, precisamente, está resquebrajándola y poniendo sus cimientos en cuestión?", según López Miras, quien ha advertido que ahora hay que leer también la letra pequeña del acuerdo.

Ha advertido que, al parecer, el acuerdo alcanzado con el partido del "fugado Puigdemont" ha sido también "a cambio de los dos primeros presupuestos de esta legislatura". "A mí me gustaría saber qué es lo que han firmado en esos presupuestos", ha afirmado el presidente murciano.

"Ya le digo que la Región de Murcia no va a ser la beneficiada de esos presupuestos", según López Miras. "Es más, sin haber leído el pacto, me atrevería a decir que, de ese pacto con Junts, los grandes perjudicados en los dos primeros presupuestos de la legislatura vamos a ser aquellos que somos leales a España y a la Constitución", ha advertido.

Además, ha considerado que los "grandes perjudicados" van a ser "aquellos que defendemos la igualdad en todos los territorios y aquellos que estamos peor financiados, como la Región de Murcia".