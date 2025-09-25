López Miras: "El turismo está viviendo el mejor momento de toda su historia en la Región de Murcia"

Acción turística promocional organizada por la Comunidad en el centro de Cartagena con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre. - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, subrayó ha destacado este jueves que "el turismo está viviendo el mejor momento de toda su historia en la Región de Murcia", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su participación en la acción turística promocional organizada por la Comunidad en el centro de Cartagena con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre.

El máximo responsable autonómico ha recordado que la Región ha registrado en lo que va de año "su mayor número histórico de pernoctaciones, de empleos y de oportunidades generadas por ese verdadero motor económico que es el turismo".

Específicamente, sólo en julio y agosto visitaron la Región de Murcia casi medio millón de turistas.

Además, López Miras ha destacado que este crecimiento se ve impulsado por la firma del primer Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, dotado con seis millones de euros y orientado a consolidar el sector como una auténtica industria, con medidas de promoción, impulso y apoyo a empresas y destinos turísticos.

El acto promocional, organizado a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ha incluido un pasacalles en el centro de Cartagena con actores y músicos vestidos con trajes de profesiones relacionadas con el turismo.