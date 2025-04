López Miras: "El verdadero escudo social son los empresarios"

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha resaltado este miércoles, durante la clausura de la 47ª Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), que "el verdadero escudo social son los empresarios, porque generan puestos de trabajo, y ayudan con su contribución tributaria al mantenimiento del Estado de bienestar".

"En la Región de Murcia prestigiamos a los empresarios, los respetamos y los ponemos en valor", ha afirmado López Miras durante un acto que ha contado con la presencia del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y del máximo responsable de Croem, Miguel López Abad.

Así, ha defendido que "en la Región de Murcia no se toma una sola decisión que afecte al tejido productivo sin contar con los empresarios", y que se trata de "un territorio de libertad económica, seguridad jurídica y estabilidad política, que son ejes para atraer proyectos y generar empleo de calidad".

Durante su intervención, el presidente también se ha referido a las cuentas regionales al afirmar que "es necesario que haya Presupuestos en la Región de Murcia, y vamos a negociar y a dialogar hasta el final para ello. Si no se condicionan esas cuentas a ningún otro interés que no sea el de la Región de Murcia, habrá Presupuestos".

"No encuentro ningún motivo para que no haya Presupuestos. Es importante tenerlos, porque es bueno para los ciudadanos. Quienes dicen que se puede gobernar sin Presupuestos son otros", ha dicho.

Así, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que la situación "no es comparable" con la del Ejecutivo central, que "está gobernando con cuentas de otra legislatura", mientras que en la Región de Murcia "gobernamos con cuentas aprobadas en 2024".

López Miras también ha asegurado que los aranceles estadounidenses "nos preocupan mucho, porque somos ya la quinta provincia más exportadora de España" y las ventas a otros países suponen más de 14.000 millones de euros anuales, así como el 40,2 por ciento del PIB regional.

En este escenario, ha destacado el papel de la Región de Murcia como una comunidad exportadora que "ha sabido anticiparse" a dichos gravámenes.

"Fuimos la primera autonomía en constituir el Comité Aranceles, prácticamente al inicio del Gobierno de Donald Trump. Nos adelantamos para mitigar los efectos de esta guerra comercial, ya hemos presentado un paquete de medidas dotadas con 7,5 millones de euros para paliar los daños y hemos iniciado la búsqueda de mercados alternativos, como Canadá", ha afirmado.

Sin embargo, ha denunciado que "desde el Gobierno de España no nos han dicho cuántos fondos para hacer frente a la crisis arancelaria van a venir a la Región de Murcia. Nadie ha hablado con nosotros, pero hay un fugado de la Justicia que ha pactado con ellos y ya sabe cuántos fondos van a ir a Cataluña. Es con un prófugo con quien tratan cuestiones que son de Estado".

REIVINDICACIONES COMPARTIDAS CON LOS EMPRESARIOS

El presidente también se ha referido a asignaturas pendientes del Gobierno central que son reivindicadas tanto por el Ejecutivo autonómico como por Croem.

En materia hídrica, López Miras ha puntualizado no entender "cómo podemos tener en la cabecera del Tajo-Segura 1.500 hectómetros cúbicos, una cifra que no se veía desde hace mucho tiempo, y estar a la vez asustados con el nuevo recorte que el Gobierno de España quiere asestar el próximo mes al trasvase".

"Estamos sumidos en la incertidumbre de cuándo va a publicar el Gobierno central el cambio de las reglas de explotación del trasvase, que va a suponer un recorte de 100 hectómetros cúbicos precisamente cuando más agua hay. Es inexplicable que estemos en esta situación", ha agregado.

Asimismo, ha recordado que "se nos deben muchas infraestructuras", y ha criticado que para ahondar en ese "déficit", el Gobierno central "se ha ventilado el proyecto de El Gorguel en un solo folio".

Igualmente, ha señalado que "el AVE no es AVE cuando se tarda más que en el coche. No ha llegado a Cartagena, no ha llegado a Lorca, y necesitamos un impulso por parte del Ministerio".

Respecto a la infrafinanciación, López Miras ha vuelto a denunciar que en 2009 se aprobó un modelo que "perjudica" a la Región de Murcia, y que, en lugar de ser actualizado cuando correspondía, en 2014, "arrastramos once años con un modelo caducado".

"Si en 2024 la Región de Murcia hubiera recibido lo mismo que cualquier comunidad autónoma uniprovincial, habríamos cerrado el año con un superávit de entre 600 y 700 millones. Y si hubiéramos recibido lo mismo que la media de todas las autonomías, habríamos cerrado en equilibrio presupuestario, con cero déficit. Esa es la realidad", ha apostillado.

Ese modelo hace que la Región "sea menos competitiva, porque nos dan menos dinero para abrir hospitales o colegios. Tenemos que detraer para ello gasto que debería destinarse a infraestructuras, a investigación o al tejido productivo", ha subrayado López Miras.

También ha tenido palabras de reconocimiento para el presidente de Croem, Miguel López Abad, a quien ha felicitado por un primer año "positivo" al frente de la organización.

En este arranque de nueva etapa, Croem "ha defendido los intereses productivos de la Región, y ha aportado cuando las administraciones les hemos necesitado. Ese es el principal cometido de la patronal: la defensa de los intereses de los empresarios y la participación en el diálogo social".

Como ejemplo de esa colaboración, el presidente ha citado el Plan Industrial de la Región de Murcia en el que se trabaja para crear en los próximos diez años más de 15.000 puestos de trabajo en el sector industrial.