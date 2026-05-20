López Miras:"Noelia Arroyo ha demostrado que esta tierra está por encima de cualquier sigla, presión o cálculo político"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante su intervención en la presentación del Plan Industrial - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su apoyo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras el anuncio de la moción de censura, durante la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 que ha tenido lugar en la ciudad portuaria este miércoles.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha destacado que Arroyo "antepone siempre el interés de Cartagena" y ha subrayado que "ha demostrado con hechos que esta tierra está por encima de cualquier sigla, presión o cálculo político". Asimismo, ha puesto en valor su "entrega y capacidad de trabajo".

López Miras ha remarcado que Arroyo ha sido una "pieza decisiva" para que Cartagena forme parte del Plan Industrial presentado este miércoles. En este sentido, ha afirmado que la regidora "ha defendido la ciudad con determinación, valentía y una enorme ambición".

El dirigente regional ha sostenido que "transformar una ciudad no consiste en hacer ruido, sino en tomar decisiones, desbloquear proyectos, atraer inversiones, generar estabilidad, abrir oportunidades para los jóvenes y en hacer que las empresas quieran venir, quedarse y crecer aquí".

López Miras ha calificado de "incomprensible" la moción de censura planteada en el Consistorio ya que considera que "la política debería servir para mejorar las ciudades, no para paralizar su avance".

A los firmantes de la moción, les ha dicho que se darán cuenta de esto "cuando comprueben que los cartageneros entienden la diferencia entre un proyecto construido sobre trabajo, gestión y futuro y una operación levantada sobre el oportunismo y el interés político".

Asimismo, ha apuntado que la moción de censura "no es nada nuevo" al hacer referencia a la que se materializó en Murcia contra el alcalde José Ballesta "que supuso la paralización del Ayuntamiento durante 26 meses".

"Cartagena necesita estabilidad, seguridad y confianza porque ninguna transformación industrial, económica o social puede hacerse desde la incertidumbre permanente", ha concluido.