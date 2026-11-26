El presidente del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en un mitin de San Javier - PPRM

SAN JAVIER (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "la garantía de dejarnos sin agua" y de representar "la garantía del cierre del trasvase Tajo-Segura", al tiempo que defendió la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de aprobar un plan nacional del agua con 40.000 millones de euros en infraestructuras hídricas.

Durante su intervención en un mitin electoral celebrado en el Teatro de Invierno de San Javier, López Miras criticó las declaraciones de Sánchez sobre el trasvase y aseguró que el presidente del Gobierno "ha vuelto a obsesionarse" y a "atacar directamente a los agricultores, a los regantes o, lo que es lo mismo, a la Región de Murcia", según ha informado el PPRM.

"Ha tenido la desfachatez de decir que los trasvases no garantizan agua. Lo que no garantiza agua es el Partido Socialista y el que no garantiza agua es Pedro Sánchez", afirmó.

En este sentido, sostuvo que el PSOE y el jefe del Ejecutivo "vuelven a ser una vez más la garantía del cierre del trasvase Tajo-Segura". Frente a ello, aseguró que el PP no lo va a permitir y que presentará una propuesta basada en "gestión, decisiones y determinación".

Así, recordó el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de aprobar, durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno del PP, un plan nacional del agua que contemple 40.000 millones de euros en infraestructuras hídricas y que "mantenga y garantice la subsistencia del trasvase Tajo-Segura".

López Miras defendió que el acueducto debe regirse por "criterios técnicos, no con criterios políticos como ahora, para que llegue el político de turno e intente cerrarlo". "Esa es la garantía, esa es la propuesta, es el compromiso del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo", concluyó.

SEGURIDAD DE LAS MUJERES

Por otro lado, el presidente del PP regional defendió la necesidad de adoptar medidas para reforzar la seguridad de las mujeres y aseguró que durante los últimos ocho años "las mujeres han estado más inseguras".

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "el gobierno que más ha desprotegido a las mujeres", una situación que, según afirmó, "tiene que cambiar a partir del 29 de noviembre".

"Las mujeres tienen que sentirse seguras, tienen que sentirse tranquilas y los agresores tienen que sentirse inseguros", manifestó, antes de reclamar que estos últimos "sientan el miedo de toda una sociedad y de un gobierno que va a luchar contra ellos y que los va a perseguir".

En este contexto, señaló que el PP y Alberto Núñez Feijóo se han comprometido a impulsar medidas en defensa de las mujeres, entre ellas ampliar la prisión permanente revisable a los agresores sexuales y actuar de forma inmediata contra aquellos extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual fuera de España.

Asimismo, planteó que la protección de las víctimas de violencia de género corresponda al Ministerio del Interior, al considerar que es el departamento que tiene las competencias en materia de seguridad y sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"Son medidas concretas, es gestión, son decisiones que van a garantizar la seguridad y la protección de las mujeres en nuestro país", afirmó López Miras, quien volvió a acusar al Ejecutivo central de haber sido "el gobierno que más ha desprotegido a las mujeres".

POLÍTICA MUNICIPAL

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, expresó su deseo de que el municipio vuelva a tener "alineado" el Ayuntamiento con el Gobierno regional y el Ejecutivo central.

"Estamos deseando tener, por lo menos, que nos levanten el pie del cuello, como nos ha tenido el Gobierno de Sánchez durante todos estos años", afirmó.

Luengo criticó la gestión del Gobierno central en cuestiones como las costas, las carreteras y la Delegación del Gobierno, y aseguró que, con la ayuda de López Miras, el municipio ha podido conseguir "grandes logros" durante estos años.

En este sentido, se refirió a los retos pendientes de San Javier en materia de vivienda y educación, así como a la importancia de la Ley de Costas para un municipio que, según recordó, tiene "tres orillas".

Por último, indicó que el PP cuenta con un equipo de más de 150 interventores y apoderados que velarán por que la jornada electoral "discurra con la normalidad que merece un proceso electoral como el que tiene que vivir España".