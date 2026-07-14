Lorca activa un operativo especial de protección para las personas ante la ola de calor

Reunión de coordinación del dispositivo especial municipal ante fenómenos climatológicos adversos - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha activado un operativo especial de protección para las personas ante la ola de calor cuyo objetivo es "proteger a quienes presentan una mayor vulnerabilidad frente al calor extremo, prestando especial atención a las personas mayores, menores, aquellos vecinos que, por sus circunstancias personales o de salud puedan verse más afectados por este episodio, así como mascotas", según ha explicado el alcalde Fulgencio Gil.

Una de las principales herramientas será la atención individualizada a través del teléfono de emergencias 1-1-2. "Ante cualquier duda o necesidad, pedimos a los vecinos que llamen al 112, donde recibirán una atención personalizada, coordinada y rápida, para poner a su disposición los recursos necesarios", ha señalado el alcalde, según han informado desde el Consistorio.

Asimismo, ha destacado la importancia de la información preventiva y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que permanezca atenta a los mensajes y recomendaciones que difundirá el Ayuntamiento a través de sus canales oficiales y redes sociales, así como a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología sobre la evolución de este episodio.

Entre las recomendaciones trasladadas por el Consistorio figuran permanecer en casa durante las horas centrales del día, evitar la práctica deportiva y cualquier actividad física al aire libre en los momentos de mayor calor, mantener una adecuada refrigeración de las viviendas, utilizar ropa ligera y de colores claros, hidratarse con frecuencia y extremar la vigilancia sobre personas mayores, niños, personas dependientes y mascotas.

Como parte del dispositivo, el Ayuntamiento ampliará el horario previsto de los baldeos de calles para contribuir a mitigar los efectos de las altas temperaturas en distintos puntos del casco urbano.

Lorca dispone de una amplia red de espacios municipales acondicionados, distribuidos entre el casco urbano y las pedanías, como locales sociales, museos, bibliotecas, centros de mayores, locales vecinales y de asociaciones de mujeres, sede de la concejalía del Mayor que podrán utilizarse en caso de necesidad como refugios climáticos, aunque la principal recomendación es permanecer en el domicilio siempre que sea posible, evitando exponerse durante las horas centrales del día.

En el operativo participan de forma coordinada las concejalías de Emergencias, Política del Mayor, Sanidad, Servicios Sociales, Policía Local, Deportes, Limusa. Desde el área de Parques y Jardines también se reforzará el seguimiento de las zonas verdes del municipio para atender posibles incidencias derivadas del estrés hídrico y el servicio eléctrico municipal, permanecerá preparado para atender cualquier incidencia relacionada con el suministro.

El Ayuntamiento y no descarta adoptar medidas adicionales si los pronósticos se agravan en los próximos días. "Pedimos prudencia, seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y consultar siempre la información oficial para afrontar este episodio con las máximas garantías de seguridad", ha concluido Gil.

Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene preparado el dispositivo municipal y activará el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca (PLATELOR), en fase de preemergencia, y el Plan Municipal de Emergencias frente a Incendios Forestales (INFOLOR), en situación de alerta.