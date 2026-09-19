Lorca comparte en Málaga su apuesta por una ciudad más inteligente y eficiente y refuerza su presencia en la RECI

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal de Transformación Digital y Ciudad Inteligente, Antonio David Sánchez, ha representado al Ayuntamiento de Lorca en la Asamblea General de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), entidad de la que el municipio forma parte desde 2016.

La participación ha tenido lugar coincidiendo con el VI Congreso Smart City RECI, celebrado los días 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Un encuentro que reúne a representantes de administraciones públicas, expertos, empresas tecnológicas y centros de conocimiento para analizar los principales desafíos de la innovación urbana.

La Red Española de Ciudades Inteligentes nació en 2011 como un espacio de colaboración entre municipios comprometidos con la innovación y la utilización de la tecnología para mejorar la gestión urbana y la calidad de vida de la ciudadanía.

"Fue en 2016 cuando Lorca entró a formar parte de esta red, después de que el Pleno municipal aprobara por unanimidad su adhesión. Nuestra presencia en la Asamblea es el reflejo de nuestra apuesta por seguir avanzando en la modernización de los servicios municipales", ha indicado el concejal.

La RECI permite a los ayuntamientos intercambiar experiencias, conocer proyectos que funcionan en otras ciudades, participar en grupos técnicos especializados y establecer alianzas con administraciones, universidades y empresas tecnológicas.

También ayuda a los municipios a anticiparse a nuevas convocatorias de financiación y a preparar proyectos relacionados con la digitalización de los servicios públicos, la movilidad, la energía, la gobernanza del dato, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

"Concretamente, estar aquí nos permite conocer los proyectos desarrollados por otras ciudades españolas, identificando soluciones que puedan adaptarse a Lorca y explorando nuevas oportunidades de financiación, incorporándonos a grupos y líneas de trabajo de la RECI y estableciendo contactos con responsables públicos y expertos", ha trasladado Sánchez Alcaraz, que ha reseñado "la visibilidad nacional a los proyectos municipales y el avance hacia una estrategia común de Ciudad Inteligente".

El VI Congreso Smart City RECI aborda asuntos directamente relacionados con las competencias municipales de Transformación Digital y Ciudad Inteligente, tales como pueden ser la Inteligencia artificial aplicada a la gestión municipal, la digitalización de los servicios públicos, la Ciberseguridad en las administraciones locales, la movilidad inteligente o aquellas tecnologías destinadas a mejorar los servicios públicos, entre otros.

Se desarrolla conjuntamente con Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, ampliando las posibilidades de colaboración entre administraciones, empresas y entidades especializadas.

LORCA Y EL AVANCE HACIA UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS INTELIGENTE

Lorca ya cuenta con numerosas actuaciones relacionadas con el modelo Smart City, desarrolladas desde diferentes concejalías y servicios municipales: renovación progresiva del alumbrado público mediante tecnología LED, cuadros eléctricos con sistemas de telegestión, regulación inteligente de determinados puntos de luz, iluminación eficiente e inteligente en el casco histórico, digitalización de servicios y procedimientos municipales, portal de Transparencia y acceso digital a información municipal, publicación de información y datos abiertos, herramientas de Big Data e inteligencia turística o sistemas para medir los flujos turísticos.

También una Smart Office vinculada al Destino Turístico Inteligente, NaviLens para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, modernización de soportes informativos y mobiliario urbano, mupis y pantallas digitales, sistemas de gestión telemática del riego de parques y jardines, proyectos de movilidad inteligente, digitalización de la cartografía y de la información urbanística y avances vinculados a la Agenda Urbana Lorca 2030.

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Además de formar parte de la RECI, Lorca está integrada desde 2019 en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. En 2025 se elaboró el Informe Diagnóstico y Plan de Acción DTI de Lorca, que establece una hoja de ruta basada en cinco grandes ejes: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad.

Este documento permitirá continuar avanzando hasta 2027 en la transformación de Lorca como destino turístico inteligente. El siguiente paso consistirá en coordinar las diferentes actuaciones tecnológicas dentro de una estrategia común de Ciudad Inteligente.

Una planificación con vistas a conectar progresivamente la información procedente del alumbrado, la movilidad, los parques y jardines, el consumo energético, el agua, el turismo, las incidencias ciudadanas y otros servicios municipales.

El objetivo no es instalar tecnología sin una finalidad concreta, sino utilizarla para: reducir consumos y costes municipales, detectar averías con mayor rapidez, mejorar los tiempos de respuesta, planificar los servicios a partir de información real, aumentar la transparencia, facilitar la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, ofrecer mejores servicios en el casco urbano y las pedanías y conseguir una Administración más eficiente, accesible y cercana.

"La asistencia a esta Asamblea General representa una oportunidad para reforzar la presencia de Lorca dentro de la RECI, aumentar su participación en los grupos técnicos y situar al municipio en los principales espacios nacionales de debate sobre innovación urbana. Nuestra intención es que Lorca no sea únicamente una ciudad que incorpore tecnología, sino un municipio capaz de convertir la información y la innovación en mejores servicios públicos, mayor eficiencia y más calidad de vida para todos los lorquinos", destacan desde el consistorio.