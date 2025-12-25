Lorca despide el año con la XII San Silvestre solidaria a beneficio de APAT

Presentación de la XII edición de la San Silvestre 'Ciudad de Lorca' - AYUNTAMIENTO DE LORCA

Más de un millar de personas ha realizado ya su inscripción para la prueba, que comenzará a las 10.30 horas

LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Lorca cerrará 2025 con la celebración de la XII edición de la San Silvestre, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación de Padres de Atención Temprana (APAT) a través del proyecto anual del club deportivo #retoyosípuedo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La prueba, ya consolidada como una de las citas más populares del calendario deportivo local, volverá a reunir el próximo 31 de diciembre a adultos y niños en una fiesta del deporte urbano con carácter benéfico.

La prueba se disputará en horario de mañana, con salida y meta en la avenida Juan Carlos I (zona de Las Columnas). Las carreras de menores abrirán la jornada, a partir de las 10.30 horas, con las categorías sub14, sub12, sub10, sub8 y petates, adaptando distancias y recorridos a cada edad.

Además, este año, como novedad, los más pequeños podrán decorar sus rostros ya que habrá pintacaras.

A las 12.00 horas será la salida de la prueba absoluta, que incluye un recorrido urbano de 4.250 metros por algunas de las principales calles del casco urbano.

Desde la avenida Juan Carlos I, los participantes accederán por el Puente Nuevo hasta avenida Rafael Maroto, calles San Fernando, Beato Fray Pedro Soler, Juan Mínguez, plaza de la Estrella, Alcalde Pelegrín Rodríguez, Puente Viejo, La Alberca, Santo Domingo, Juan de Toledo, Villaescusa, Santiago, Cava, Camino de los Pozos, Zapatería, Abad de los Arcos, Corregidor, Selgas, Fernando El Santo, cuesta de San Francisco y Príncipe Alfonso hasta el Óvalo.

El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha explicado que "los corredores llegarán desde distintos puntos de la Región de Murcia, otras comunidades autónomas e incluso visitantes de otros países que han elegido Lorca para despedir el 2025".

Bayonas ha indicado que, como en ediciones anteriores, se mantiene el concurso de disfraces, tanto en modalidad individual como grupal, así como un sorteo de regalos entre todas las personas que crucen la meta.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Mari Carmen Menduiña, ha añadido que "compartir deporte y convivencia en familia o con amigos la mañana del 31 de diciembre, y hacerlo además con un fin solidario es una magnífica manera de cerrar el año".

Los dorsales podrán recogerse el lunes 30 de diciembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el Complejo Deportivo Felipe VI para quienes se hayan inscrito hasta el día 26, y el martes 31 de diciembre, desde primera hora, en la zona de salida y meta.

La inscripción de menores en la categoría petate se realizará el día de la prueba en la zona de salida. Las bases completas de la prueba se pueden consultar en 'deportes.lorca.es'.