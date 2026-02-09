Lorca destina 360.000 euros para dotar a la Policía Local de armas largas, táser y JPX y varios vehículos

Presentación de la adquisión de armas largas, táser y pistolas JPX y de varios vehículos - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca destinará 360.000 euros para dotar a la Policía Local, por primera vez en su historia, de armas largas, táser y pistolas JPX e incorporar a la flota del Cuerpo cuatro nuevos vehículos y dos motocicletas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Policía Local, Juan Miguel Bayonas, ha indicado que "se trata de aprovechar las nuevas oportunidades que establece el decreto de Seguridad Ciudadana redactado por parte del Gobierno regional dentro de la estrategia 'Región de Murcia + Segura'".

El Consistorio ha reservado ya 100.000 euros que van a permitir implementar nuevos medios para las actuaciones policiales.

Se trata de la adquisición de la primera batería de armas largas y carabinas de la Policía Local, una decena de armas de neutralización eléctrica, conocidas popularmente como pistolas táser, a las que se sumará una primera remesa de unidades de cámaras corporales, espráis de defensa personal y al menos cuatro pistolas tipo JPX.

En este último caso, los agentes han realizado recientemente varias formaciones para familiarizarse con este tipo de arma y han solicitado su incorporación por considerar que se trata de "un recurso práctico, útil y efectivo para neutralizar situaciones de riesgo sin exponerse físicamente o recurrir a desenfundar su arma reglamentaria".

Bayonas ha explicado que las pistolas JPX proyectan una carga de gas pimienta hacia el individuo que está cometiendo un delito y facilitan su detención.

En el caso de las armas táser, "es una herramienta cuyo uso en seguridad ciudadana se ha extendido en los últimos años habida cuenta de su versatilidad en situaciones de riesgo, y que queremos que se generalice dentro de nuestra plantilla", añaden desde el Ayuntamiento.

La Policía Local de Lorca es la que más territorio cubre en toda España, teniendo que prestar cobertura diariamente a un término municipal cuya extensión iguala la de algunas provincias.

CHALECOS ANTIBALAS, CÁMARAS Y GALERÍA DE TIRO

Además, esta semana está previsto que se entreguen 130 nuevos chalecos antibalas con elementos reflectantes incorporados tras una inversión que ronda los 80.000 euros por parte del Ayuntamiento.

La batería de inversiones en medios policiales contempla, además, la incorporación de una nueva remesa de cámaras de videovigilancia en pedanías, la compra de dos nuevas motocicletas y la incorporación de cuatro nuevos vehículos tipo SUV, de tecnología híbrida.

Asimismo, el concejal de Policía Local ha anticipado que las obras para la puesta en servicio de la nueva galería de tiro en las instalaciones del Centro Integral de Seguridad y Emergencias, que cuentan con una inversión de 300.000 euros por parte del Gobierno regional, ya están "prácticamente completadas", y estará a disposición de los agentes "en cuestión de días".