Lorca implementa herramientas digitales de accesibilidad a sus itinerarios turísticos para personas con discapacidad

El concejal de Turismo, Santiago Parra, ha anunciado una nueva actuación englobada dentro del compromiso del Gobierno de Lorca por incrementar la excelencia de la ciudad como destino turístico inteligente, sostenible y accesible a toda la ciudadanía. "En esta ocasión, hablamos de la implementación de herramientas tecnológicas de carácter innovador, dirigidas a facilitar la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad".

"Concretamente, la actuación, llevada a cabo desde la Concejalía de Turismo y que está en periodo de licitación, por un importe de 26.540 euro (IVA incluido), supone la inclusión de 125 códigos universales Navilens en las principales sedes de destino de la ciudad, con especial atención al casco histórico, como pueden ser los museos, infomones, o paradas de autobús y taxis", ha indicado el edil, que ha sumado en cuanto a los tiempos de ejecución que "en breve se licitará para ser adjudicado, por lo que en pocos meses, seguro antes de que termine el primer semestre, ya estarán operativos".

A través de estos códigos QR y una APP, los usuarios invidentes o con dificultades visuales, incluso estando estos en movimiento, podrán obtener información multimedia en varios formatos y en tiempo real del entorno y la sede en cuestión (museos, monumentos o la propia historia del lugar), a través de unas señales colocadas en lugares estratégicos, que son detectadas por el teléfono móvil.

"Esta nueva señalización digital accesible y universal, permitirá a las personas con discapacidad visual orientarse en entornos desconocidos, llegar de forma muy precisa hasta el elemento señalizado y obtener información contextualizada accesible, y todo ello con su dispositivo móvil. Las personas con discapacidad visual no necesitan conocer exactamente dónde están colocados los códigos NaviLens para poder leerlos (a diferencia de como ocurre con el Braille o los códigos QR), ni necesitan enfocarlos ya que el código NaviLens no necesita ser encuadrado en la pantalla", ha sumado Parra.

Esta acción de carácter inclusivo permitirá a Lorca abrir la historia y la cultura de la ciudad a todo el mundo. "Cualquier turista y vecino que pasee por las calles va a poder conocer de una forma fácil, accesible, a través de su teléfono móvil, la cultura y detalles de la ciudad que le permitirá entender mejor las raíces y significado del entorno", subraya el edil.

Y es que, esta actuación no sólo tendrá efectos en la percepción que tenga el turista, más positiva, en beneficio también de los flujos hacia aquellos lugares patrimoniales de mayor interés, sino que los tendrá también en la calidad de vida de los lorquinos, aumentando las posibilidades para todos, incluyendo a las personas ciegas o con dificultades visuales.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Cabe mencionar que la iniciativa entra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estando financiada por la Unión Europea-Next GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español, para la actuación número 22 (Eje 3: Digitalización) del Plan de Sostenibilidad Turística del Gobierno regional, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM).

El 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino', ha recordado Parra, "tiene el objetivo principal de mejorar la oferta turística del municipio, haciéndola más accesible, innovadora y respetuosa con el entorno y en él se recogen distintas actuaciones en materia de sostenibilidad, digitalización y adecuación de espacios al uso turístico, llevando asociado distintas etiquetas ambientales; actuaciones que se enmarcan en cuatro ejes clave: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, digitalización y competitividad turística".

"Además, estas actuaciones forman parte también del proceso de adaptación de la ciudad al modelo Destino Turístico Inteligente, DTI, lo que supone un gran reto para el municipio por todos los cambios que conlleva. De ahí que se vayan incluyendo las mejoras necesarias desde cada área de gestión de cara a que Lorca sea reconocida como Destino Turístico Inteligente", ha apuntado el concejal de Turismo.

La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España), define un DTI como "aquel destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida del residente".