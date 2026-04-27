Lorca modifica su Ordenanza de Convivencia para regular el ornato de fachadas y balcones con multas de hasta 1.500 euros

Pleno del Ayuntamiento de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado este lunes la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana para incorporar un nuevo apartado relativo al ornato público, una medida que busca reforzar la estética de los edificios y espacios visibles desde la vía pública mediante un nuevo régimen sancionador.

La actualización normativa, que ha contado con los votos a favor de PP y VOX y la abstención de IU-Verdes y PSOE, prohíbe conductas que puedan degradar la imagen urbana, como tender ropa en barandillas o acumular enseres como colchones y bombonas de butano en balcones, acciones que serán tipificadas como infracciones leves con multas de entre 151 y 750 euros.

Asimismo, la reforma considera infracciones graves, con sanciones que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros, la instalación de tendederos en fachadas principales sin protección estética, así como la permanencia de aparatos de aire acondicionado o salidas de humos en mal estado de conservación, según ha informado el Consistorio.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha explicado que esta revisión de la ordenanza, vigente desde 2010, responde a una demanda de colectivos vecinales ante el deterioro visual de ciertos barrios y se enmarca en el proceso de modernización de la ciudad para mejorar su atractivo turístico y comercial.

La nueva regulación, que también obliga a la retirada de cartelería y toldos de negocios que hayan cesado su actividad, entrará en vigor en el plazo aproximado de un mes, una vez se complete su publicación oficial tras la aprobación definitiva en sesión plenaria.