La La Love You encabeza el cartel de 'Los 40 Summer Live 26' en La Manga del Mar Menor

Archivo - La La Love You - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La La Love You encabeza el cartel de 'Los 40 Summer Live 26' que regresa este sábado 18 de julio a La Manga del Mar Menor, en la explanada junto al polideportivo municipal, en el km.12 de la Gran Vía, a las 22.00 horas.

El concierto, que será gratutito hasta completar aforo, incluye la presencia de otros artistas y bandas como Adexe y Nau, Daniel Blasco, Lola Tuduri, Cesar AC , Pikete, Kuve, Volavent, Gutta y Óscar Martínez que ejercerá de maestro de ceremonias ofreciendo también una de sus sesiones de Dj.

La edil de Juventud, Isabel Madrid ha señalado que se trata "de uno de los eventos musicales más importantes del verano y una cita ya consolidad en la programación estival de nuestro municipio". Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Dirección General para poder volver a acoger la gira de los 40 y ha destacado los buenos resultados de la coordinación entre administraciones.

La directora general de Juventud, Carmen Muñoz, que este concierto "es una nueva oportunidad para que los jóvenes de la Región disfruten de un verano lleno de música, experiencias y momentos compartidos".

Asimismo ha destacado que este evento forma parte del Vibra Verano Joven, el programa puesto en marcha por la consejería con el objetivo de que "los jóvenes de la Región dispongan cada vez de más oportunidades para disfrutar de un ocio de calidad, accesible y pensado para ellos".

Desde la organización, Antonio Rosa y Joaquín Guillén han remarcado la actualidad del cartel de artistas que vendrán este verano a La Manga "una de las 20 citas más multitudinarias de que esta gira cumplirá este verano por toda España".