Lucas, sobre el accidente de Urda: "No hay palabras para describir la magnitud"

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, afirmó este pasado miércoles durante el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los consistorios de España que "no hay palabras para describir la magnitud" del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

"Toca estar todos unidos", añadió en la convocatoria realizada a las 20.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Murcia. "España está rota, ,hay mucho dolor y toca apoyar y transmitir nuestro cariño a los familiares de las víctimas y las personas heridas".

Lucas transmitió su "más sentido pésame" a los familiares y seres queridos de las víctimas y deseó una "pronta recuperación" a los heridos.