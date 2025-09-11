Lucas afirma en Torre Pacheco que usará "todos los instrumentos" del Estado para "garantizar la convivencia"

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, copresiden la Junta Local de Seguridad de la localidad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Dice que la Región "es una de las CCAA más seguras" e insta a López Miras de demostrar "con hechos" su compromiso con la seguridad

TORRE PACHECO (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado este jueves, tras participar en la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que en la institución que dirige "vamos a utilizar todos los instrumentos del Estado para garantizar y defender la convivencia".

Lucas ha hecho estas declaraciones junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, cuando se cumplen dos meses de los altercados registrados en el municipio murciano a raíz de la paliza propinada por tres individuos a un hombre de avanzada edad.

El representante gubernamental ha agradecido a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "el trabajo magnífico que realizaron este verano".

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días volverá a Torre Pacheco para presentar oficialmente, en un instituto, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de Seguridad, de carácter anual y coordinado por la Delegación junto con los ministerios de Educación y del Interior.

Según ha avanzado Lucas, este año, el Plan Director pondrá énfasis en la prevención de los delitos de odio y en la promoción de los valores democráticos, con el "claro" objetivo de "construir convivencia desde la base, utilizando la educación y sobre todo la prevención".

"La educación es el mejor instrumento, es el ascensor social que garantiza la igualdad de oportunidades y, sobre todo, a través de la educación, conseguimos una comunidad más democrática", ha remarcado.

Preguntado sobre las demandas municipales para incrementar el número de efectivos de Guardia Civil en la localidad, Lucas ha señalado que "cuando se habla de seguridad debemos hacerlo con datos objetivos y reales", y estos dicen que "la Región de Murcia, incluido Torre Pacheco, es uno de los territorios más seguros de toda España".

También ha puesto en valor que la Región de Murcia cuenta con 546 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil más desde 2018 y que, en el caso concreto de Torre Pacheco, la plantilla de la Benemérita asciende a 82 más, con "el 100% de los puestos ocupados".

NÚMERO DE AGENTES "CORRECTO"

"Por tanto, los datos nos reflejan que la Región de Murcia y Torre Pacheco son territorios perfectamente seguros y que cuentan con el número de agentes correctos", ha señalado Lucas, para subrayar que no se debe utilizar el asunto de la seguridad para "generar problemas de convivencia".

A su juicio, "el dato objetivo es que este año se ha triplicado la plantilla de Guardia Civil en la Región de Murcia; que desde el año 2018, con este Gobierno actual, tenemos 546 agentes más y, sobre todo, y para mí lo más importante y lo que le preocupa a toda la ciudadanía, es que la Región de Murcia es segura".

Respecto a si la Delegación ha detectado problemas de convivencia en los últimos dos meses en Torre Pacheco, Lucas ha señalado que "no tenemos ningún dato que refleje que hay un problema de convivencia", si bien ha precisado que "debemos de insistir y debemos de construir esa convivencia", por lo que "es importante poner el foco y el énfasis en la prevención y, sobre todo, en la promoción de los valores constitucionales y en los valores democráticos".

Tras ser preguntado por Jumilla, ha insistido en que va a "utilizar todos los recursos" a su alcance "para garantizar la convivencia y la seguridad y para defender los derechos fundamentales de toda la ciudadanía de la Región de Murcia".

CRÍTICAS A LÓPEZ MIRAS

Lucas también ha hecho referencia a la Estrategia 'Región de Murcia + Segura' anunciada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y a las críticas vertidas por el PP que afirman que la comunidad está a la cola de España en número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A este respecto, ha instado a López Miras a "dejarse de anuncios" y demostrar su compromiso "con hechos".

"Lleva ya ocho años como presidente de la Región de Murcia y este tipo de anuncios no son nuevos. Lo que tiene que hacer la primera institución de la Región de Murcia es apoyar con hechos a los ayuntamientos, porque son quienes sacan las diferentes plazas de Policía Local", ha añadido el delegado.