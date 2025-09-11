El PP pregunta a Lucas "cuántos guardias civiles va a enviar a Torre Pacheco para garantizar su seguridad"

Archivo - La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PP - Archivo

Reclama al delegado del Gobierno en la Región "esa comisaría de Policía Nacional durante tanto tiempo demandada por los vecinos"

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha preguntado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "cuántos agentes de la Guardia Civil va a enviar a Torre Pacheco para garantizar su seguridad, de la que se preocupa dos meses después de los incidentes", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que Lucas afirmase, tras participar en la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que va a utilizar "todos los instrumentos del Estado para garantizar y defender la convivencia".

"Ya está bien de oportunismo y de postureo de cara a la galería", ha dicho la dirigente 'popular', para quien el delegado del Gobierno "debe ser preciso e informar con claridad y no lanzar promesas que, como buen sanchista pata negra, no va a cumplir".

A su juicio, "el problema es que el PSOE carece de credibilidad alguna en la materia, ya que nunca se ha tomado en serio la seguridad y protección de los ciudadanos".

"Lo que debería hacer Lucas es tomar medidas de una vez para que la Región de Murcia deje de estar a la cola en número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes", ha señalado la portavoz del PPRM.

A esto, ha añadido que "lo que le molesta al delegado de Sánchez en la Región es que quede más que patente el compromiso del presidente Fernando López Miras, con su puesta en marcha de un plan de seguridad con una inversión histórica para aumentar las plantillas de las policías locales de los 45 municipios".

"Todo ello, frente a la escandalosa dejación de funciones de un Gobierno de Pedro Sánchez que nos debe a los ciudadanos de la Región más de 1.000 policías nacionales y guardias civiles", ha agregado Guardiola, que ha reclamado a Lucas "esa comisaría de Policía Nacional durante tanto tiempo demandada por los vecinos de Torre Pacheco".