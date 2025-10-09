Lucas, ante alertas por lluvias: "Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar en caso necesario"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en una reunión con representantes de todos los organismos estatales para analizar la situación climatológica y coordinar el dispositivo ante los avisos por lluvias - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía ante los avisos por lluvias decretados en la comunidad autónoma y ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados y movilizados para actuar en caso de que sea necesario independientemente del nivel de competencia en el que se encuentre.".

Lucas ha hecho estas declaraciones antes de participar en una reunión convocada por él mismo con representantes de todos los organismos estatales para analizar la situación climatológica y coordinar el dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja por lluvias para este viernes en varios puntos de la Región de Murcia.

Así, el delegado ha llamado a la "prudencia" y ha considerado "esencial" evitar desplazamientos y pasar por zonas inundables, cauces y ramblas. Además, ha destacado la ausencia de incidentes en el momento en el que ha comenzado la reunión.

A la reunión han asistido los máximos representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Áreas de Fomento, Industria y Protección Civil de la Delegación del Gobierno, además de la Unidad Militar de Emergencias y Capitanía Marítima, que estaban conectados por videoconferencia.

OBRAS HIDRÁULICAS

Preguntado sobre las críticas vertidas por el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, por la falta de impulso del Ejecutivo central a las obras hidráulicas contra inundaciones en la Región de Murcia, Lucas ha insistido en que su respuesta ante esa crítica es "clara".

"Ante una situación de emergencia no voy a perder ni un segundo en confrontar con el Gobierno regional; este delegado de Gobierno y todos los organismos estatales estamos centrados en lo importante, en la prevención y sobre todo en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de la Región", ha dicho al respecto.

Y es que, para Lucas, "ahora mismo lo importante es en lo que estamos centrados, en garantizar la seguridad de toda la ciudadanía" por lo que ha ofrecido "toda mi colaboración a la Comunidad Autónoma".

El objetivo de la reunión ha sido analizar los avisos por tormentas y lluvias y "tener movilizados y preparados todos los mecanismos, todos los recursos del Estado", según ha precisado el delegado.

TRABAJOS DE LA CHS

A preguntas de los periodistas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del segura (CHS), Mario Urrea, ha indicado que, por parte del organismo de cuenca, los trabajos previos han consistido en comprobar que todas las infraestructuras de la cuenca que pudieran verse afectadas por las lluvias se encuentran "en una situación de operatividad".

En particular, según ha manifestado Urrea, la CHS ha hecho "un chequeo más intenso" del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que se encuentra "plenamente operativo".

"De hecho, después de la jornada de mañana y una vez que se han activado estas alertas, ya hay un hidrólogo y un informático de manera permanente atendiendo el SAIH, un segundo hidrólogo en condiciones de incorporarse. Estarán de manera permanente en la sede de la Confederación hasta que finalice este episodio", ha señalado