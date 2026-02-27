Lucas: "Cada uno recoge lo que siembra y Antelo ha sembrado mucho odio"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas (Archivo) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado que "cada uno recoge lo que siembre y Antelo ha sembrado durante los últimos años mucho odio".

Lucas, a preguntas de los periodistas tras la dimisión de la dirección regional de Vox, ha criticado que José Ángel Antelo, el hasta ahora presidente provincial del partido en la comunidad autónoma, "ha puesto en riesgo la convivencia en la Región de Murcia, ha señalado y criminalizado a muchos sectores".

El delegado no considera que el cambio en la directiva de Vox provoque cambios en las negociaciones que el partido mantiene con el Gobierno regional. "Quien gobierna, gestiona y tomas las decisiones en la Región de Murcia es Abascal. López Miras está arrodillado ante los intereses de la ultraderecha que está devorando al PP en la Región y, lamentablemente, no gestiona", ha concluido.