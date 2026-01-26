Lucas se compromete a recuperar el servicio de la línea Cartagena-Chinchilla a finales de 2026

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha comprometido este lunes a recuperar la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla a finales de 2026 y ha afirmado que "quien condenó y desmanteló" el servicio "fue el PP cuando pactó la llegada de la Alta Velocidad por Alicante".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto público celebrado en Murcia, Lucas ha indicado que "la demagogia y la hipocresía después de 30 años del Gobierno del PP en la Región de Murcia no tienen límites" y ha insistido en que fue ese partido "quien pretendía desmantelar la línea".

En contraposición, el PSOE, "nada más" llegar al Gobierno de España, "no solo no desmantela la línea, sino que vuelve a dotarla de servicio", según ha precisado Lucas, que ha indicado que en la actualidad la línea se encuentra interrumpida porque se encuentra en obras.

En este sentido, ha recalcado que el "compromiso" del Gobierno de España es recuperar el servicio "en cuanto" terminen las obras, lo que está previsto para finales de este año.

"Mi compromiso personal es recuperar el servicio a finales de este año. Lo que le pido a la alcaldesa de Cartagena es que se aclare y que deje, sobre todo, de utilizar todo para confrontar con el Gobierno de España porque de verdad ya no conocemos límites a la demagogia y al populismo del PP", ha señalado el delegado.