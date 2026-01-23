Lucas destaca los 114 millones movilizados por el Gobierno central para proyectos turísticos en la Región

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, visita el pabellón de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado este viernes en Fitur los 114 millones de euros invertidos desde 2020 por el Ejecutivo central para el desarrollo de proyectos e infraestructuras turísticas en la Región de Murcia, según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

Lucas ha explicado que con esos fondos, invertidos de forma directa o transferidos a la Comunidad, se han desarrollado 64 proyectos para la mejora del patrimonio histórico con uso turístico, apoyar a mercados y zonas urbanas comerciales e impulsar planes de sostenibilidad turística en destino, entre otras actuaciones.

Lucas, que ha visitado el pabellón de la Región de Murcia en Fitur, ha señalado el turismo como "uno de los motores económicos de la Región" y ha destacado su capacidad para generar empleo y riqueza. "Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para reiterar mi compromiso personal e institucional con todos los actores implicados e involucrados en el sector turístico", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que el Ministerio de Industria y Turismo ha destinado desde 2020 un total de 65,84 millones de euros para 22 proyectos de sostenibilidad, 8 millones de euros para digitalización, 34 millones en ayudas para BIC de uso turístico y cinco en transferencias directas a la Comunidad.

"Son ayudas muy diversificadas que han llegado a la práctica totalidad de ayuntamientos, mancomunidades o asociaciones y a muchos establecimientos turísticos", ha concluido Lucas.