Lucas destaca la energía solar como "pieza estratégica para la seguridad" ante la crisis del petróleo y el gas - X-ELIO

LORCA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado este miércoles el impacto económico y laboral de la planta fotovoltaica Lorca Solar, que ha supuesto una inversión de 335 millones de euros y ha movilizado a más de 2.100 trabajadores durante su construcción.

Durante el acto de inauguración de la planta, ubicada en Zarcilla de Ramos, en Lorca, Lucas ha señalado que el proyecto constituye un ejemplo de la importancia del compromiso de las comunidades locales con los objetivos globales de transición energética, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

En este sentido, ha resaltado que alrededor de 600 de los profesionales que han trabajado en la construcción proceden de municipios próximos a la planta, mientras que han participado más de 80 pymes de la comarca, según los datos facilitados por X-ELIO.

Lucas ha destacado asimismo el papel de la energía solar en un contexto marcado por la crisis del petróleo y el gas y ha señalado que esta fuente constituye "una pieza estratégica para la seguridad".

El delegado del Gobierno ha recordado que el proyecto comenzó a impulsarse hace 14 años y ha valorado que haya podido desarrollarse pese a las dificultades surgidas durante este periodo. Asimismo, ha señalado que la Delegación del Gobierno ha prestado "apoyo, asesoramiento y colaboración" dentro de sus competencias y ha impulsado el expediente correspondiente.

La planta producirá alrededor de 683.374 MWh de energía limpia al año, un volumen equivalente al consumo medio anual de unas 196.000 viviendas, según X-ELIO.

Lucas ha señalado que la infraestructura tiene un impacto que trasciende el municipio y alcanza al conjunto de la Región de Murcia. En este sentido, ha defendido que la transición ecológica puede constituir una oportunidad para el desarrollo del medio rural y para contribuir a combatir la despoblación en municipios extensos como Lorca.