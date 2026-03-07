Lucas: "El Ministerio ha redoblado su apuesta por la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"

Encuentro con una veintena de mujeres de Policía Nacional y Guardia Civil celebrado en la Delegación del Gobierno. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno ha asegurado hoy que el Ministerio del Interior "ha redoblado" en los últimos años su apuesta por el avance de la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de alcanzar al menos el 40 por ciento de mujeres en las promociones de acceso en la Policía Nacional y la Guardia Civil antes del año 2030.

"Ambos cuerpos son y deben ser un calco de la sociedad a la que sirven, y por eso es necesario garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha manifestado durante un encuentro con una veintena de mujeres de ambos cuerpos celebrado en la Delegación del Gobierno.

Francisco Lucas les ha agradecido su vocación de servicio público y les ha traslado que su talento y compromiso aportan a ambos cuerpos una sensibilidad y capacidad especial a la hora de planificar el trabajo o desarrollar las investigaciones.

El delegado del Gobierno ha recordado que este año se cumplen 47 años de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional y 38 años en el caso de la Guardia Civil, y que este principio irrenunciable de igualdad generará organizaciones más justas, más eficientes, cercanas y, por tanto, "se traducirá en sociedades más justas y prósperas".

"Desde la aprobación del I Plan de Igualdad de la Guardia Civil se han incorporado al Cuerpo 2.617 mujeres, lo que supone un 11% de la plantilla, un aumento muy superior al logrado antes de aplicar dicho plan", ha detallado.

En cuanto a la Policía Nacional, Lucas ha añadido que desde 2023 opera bajo su I Plan de Igualdad, que incluye medidas estratégicas de acceso y promoción, conciliación o protección, lo que, según ha dicho, se empieza a traducir en unas cifras que representan el 19 por ciento de presencia femenina en la institución.

El delegado del Gobierno ha incidido en la necesidad de que esa igualdad efectiva se materialice y consolide en las escalas superiores, que es donde se manifiesta la mayor diferencia. En este sentido, las agentes de ambos cuerpos que han participado en el acto han coincidido en que la situación ha mejorado mucho en los últimos años, que han sentido siempre el apoyo de sus compañeros y superiores y que no han tenido límites ni frenos en su desarrollo profesional.

Aun así, también han coincidido y pedido al delegado del Gobierno que es preciso poder compatibilizar el ascenso profesional sin tener que renunciar a ser madres o permanecer junto a la familia, pues casi siempre un ascenso implica cambio de destino, ciudad y provincia.

El delegado del Gobierno se ha comprometido a trabajar para que no tengan que elegir "entre ascender o ser madres", y ha adelantado que elevará a Madrid una propuesta para estudiar una reforma legislativa que permita conciliar ambas circunstancias.

"Creo que una reforma de esa naturaleza haría compatible poder ascender sin que tengáis que renunciar a ser madres u os tengáis que alejar del núcleo familiar", les ha trasladado.

UN 51% DE MUJERES EN LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE LA ESCALA EJECUTIVA EN ÁVILA

En el acto también han participado el coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, y el jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, que han repasado la situación de la mujer en ambos cuerpos y valorado su talento, formación y protagonismo creciente en sus respectivas organizaciones.

Del Olmo ha destacado que en la última promoción de la escala ejecutiva en la Escuela de Ávila, el 51 por ciento son mujeres. "Eso quiere decir que dentro de una generación, la mayor parte de los mandos serán mujeres", ha manifestado

Por su parte, Pulido ha detallado que las mujeres guardias civiles en la Región de Murcia están presentes en todas las comarcas y unidades, y ha explicado que cuando en 1988 ingresaron las primeras 197 guardias civiles, nadie se imaginaba la evolución y modernización que iba a suponer para la institución.

Finalmente han intervenido María José Navarro, secretaria General de la Delegación del Gobierno, y María Luisa Barreda, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la institución.

Navarro también ha destacado la alta presencia femenina en puestos de responsabilidad en muchos organismos de la Administración General del Estado en la Región de Murcia, y Luisa Barreda la capacidad, sensibilidad y valor añadido que aportan las mujeres policías y guardias civiles en su atención a las víctimas de violencia de género.