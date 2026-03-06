Lucas: "No tengo reparo en exigir al Gobierno de España que cumpla con los agricultores de esta región"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en el VIII Congreso Ordinario de COAG-IR - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado este vienes que es "plenamente consciente" de las preocupaciones del sector agro, al que ha mostrado su apoyo "hoy y siempre", y ha insistido en que no tiene "reparo" en "exigir al Ejecutivo central que cumpla con los agricultores y ganaderos de esta comunidad".

Durante su intervención en el VIII Congreso Ordinario de COAG-IR Región de Murcia, Lucas ha indicado que él es "exigente" con todas las administraciones como demuestra que hace un año, ante el presidente del Gobierno, dijo "alto y claro" que estaba a favor del trasvase Tajo-Segura junto a la aplicación de soluciones contra los efectos del cambio climático.

"Y estamos avanzando en esa dirección, con nuevas desaladoras en Águilas y en Torrevieja y con la ampliación de las existentes", ha dicho el delegado del Gobierno, cuyo objetivo, según ha manifestado ante los presentes en el evento celebrado en Santomera, es "garantizar agua para siempre en la Región de Murcia" y contribuir a dar tranquilidad al sector.

"Los agricultores no podéis vivir pendientes de la confrontación política ni de la incertidumbre climática. Necesitáis agua, seguridad y certidumbre. Por eso defiendo el trasvase Tajo-Segura y por eso defiendo complementarlo con la desalación, la modernización de regadío, la reutilización de agua y los recursos propios de la cuenca", ha agregado.

Al hilo, Lucas ha defendido la necesidad de alcanzar un "gran acuerdo" en materia de agua porque este bien escaso "no puede ser un arma partidista".

"Basta con escuchar a las principales fuerzas políticas, al Partido Popular o al Partido Socialista en Castilla-La Mancha o hace apenas unas semanas en Aragón. Ningún murciano quiere que a nuestra región le falte agua, afirmar lo contrario es sencillamente absurdo", ha dicho el delegado del Gobierno.

A su juicio, es necesario "abandonar los mantras, la confrontación estéril y fijar una posición común para defender con más fuerza los intereses de la Región de Murcia" en Madrid. "Mi mano sigue tendida al Gobierno regional", ha sostenido.

EFECTOS DEL CONFLICTO EN IRÁN

Lucas también se ha referido al conflicto en Irán para lamentar que, además del drama humanitario que supone, tendrá consecuencias en la actividad del sector y la vida cotidiana de la ciudadanía.

En este contexto, ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad y confianza" a los agricultores y ganaderos, a los que ha transmitido que "el Gobierno de España estará a vuestro lado, desplegando todas las medidas necesarias como lo ha hecho en los últimos años".

Como ejemplos, se ha referido a los 139 millones de euros destinados a 20 actuaciones de modernización de regadío en 13 comunidades de regantes; los más de 25 millones movilizados para paliar los efectos de la sequía y la guerra en Ucrania; el aumento del presupuesto de los seguros agrarios o la posición del Gobierno de España a la reducción del presupuesto de la próxima PAC. "Os adelanto que no lo vamos a permitir", ha recalcado.

ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS

Además, Lucas ha incidido en la necesidad de la Comunidad "ejerza" sus competencias. "Debe garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para que recibáis un precio justo por vuestros productos, debe complementar las ayudas estatales y, lo más importante, debe cumplir con sus compromisos", ha dicho.

En su opinión, "es imprescindible que se pongan todas las medidas necesarias para que vendáis vuestros productos sin pérdidas, que se refuerce la aportación autonómica al seguro agrario y que todo el presupuesto para apoyar al sector se destine a ese fin".