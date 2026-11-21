Irene Jódar junto a Francisco Lucas - PSRM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha participado esta tarde en Jumilla en la presentación del documental '50 años de la Transición a la democracia', un trabajo que pone en valor el camino recorrido por la sociedad española y, en concreto, la jumillana para conquistar las libertades y los derechos democráticos.

El acto ha contado también con la participación de la secretaria general de la Agrupación Socialista de Jumilla, Juana Guardiola, y la candidata número uno al Senado, Irene Jódar.

Lucas ha destacado que la presentación del documental llega en un momento especialmente oportuno, porque "lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre son los avances democráticos". El líder socialista ha advertido de que "los avances democráticos no son para siempre, no son irreversibles" y ha recordado que cada generación tiene la responsabilidad de defenderlos. "A nuestros padres y a nuestros abuelos les tocó pelear para conseguir esa democracia y a nosotros nos toca defenderla", ha afirmado.

Lucas también ha señalado que la Región de Murcia se juega mucho en estas elecciones y ha criticado la gestión de López Miras. Entre otras cuestiones, ha denunciado "la falta de viviendas públicas tras nueve años de Gobierno del PP, la situación de pobreza y exclusión social que afecta a dos de cada tres menores de la Región y la ausencia de disculpas del presidente autonómico a los pacientes afectados por el uso de prótesis caducadas".

"Si España se juega mucho, la región de Murcia se juega aún más. López Miras ha sido incapaz de pedir perdón a los miles de pacientes de la Región de Murcia por traficar y jugar con su vida usando prótesis caducadas. Que a ningún ciudadano de la región de Murcia se le olvide: usando prótesis caducadas, jugando y traficando con la vida de miles de pacientes de esta región", ha denunciado Lucas.

"Un presidente que lleva nueve años al frente de la región de Murcia y ha sido un capaz de construir viviendas públicas. Una comunidad autónoma donde 2 de cada 3 niños vive en riesgo de exclusión social y pobreza. El próximo 29 de noviembre decidimos qué futuro queremos y esta Región se juega mucho", ha concluido.

IRENE JÓDAR: "LA JUVENTUD TIENE EL PODER DE DECIDIR QUÉ PAÍS QUIERE"

La candidata al Senado, Irene Jódar, ha destacado la oportunidad que supone esta presentación para recordar la importancia de la democracia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y ha subrayado que la juventud tiene un papel protagonista tanto en la historia como en el futuro del país.

"La juventud tiene el poder de decidir el próximo 29 de noviembre qué modelo de país quiere. Puede apostar por un país diverso, abierto y progresista, que sitúe a los jóvenes en el centro de sus políticas, o por un modelo de blanco y negro, de involución y retroceso", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado las políticas impulsadas por el Gobierno socialista para mejorar las oportunidades de la juventud. Entre ellas, ha destacado el incremento del 83 por ciento de las becas desde 2018, el programa Verano Joven, con descuentos de hasta el 90 por ciento para viajar, y el Bono Cultural Joven, que facilita el acceso de los jóvenes a la cultura.

Asimismo, ha puesto en valor los más de 300 millones de euros destinados por el Gobierno de España a la Región de Murcia en el marco del Plan Estatal de Vivienda para impulsar la construcción de vivienda asequible. "Ese es el modelo del Partido Socialista y del progreso: invertir en educación, facilitar la movilidad, acercar la cultura y poner recursos para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y construir su proyecto de vida", ha señalado.

Frente a estas medidas, Jódar ha contrapuesto la gestión de los gobiernos del Partido Popular. Ha recordado que durante el mandato de Mariano Rajoy se recortaron las becas y ha explicado que ella misma sufrió esos recortes cuando era estudiante.

"Se recortaron las becas y, con ellas, la igualdad de oportunidades. Yo fui una de las afectadas y sé lo que supone que las dificultades económicas condicionen tus posibilidades de estudiar", ha manifestado. También ha criticado que el Gobierno regional de Fernando López Miras no ha construido viviendas públicas para facilitar la emancipación de los jóvenes durante sus nueve años al frente de la Comunidad Autónoma, pese a contar con financiación estatal para desarrollar políticas de vivienda.

Por ello, ha llamado a la juventud a reflexionar sobre lo que está en juego el próximo 29 de noviembre. "No hablamos solamente de políticas concretas. Hablamos del modelo de sociedad que queremos dejar a las próximas generaciones y de si vamos a proteger los derechos y las libertades que tanto esfuerzo costaron conquistar".