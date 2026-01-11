Lucas pide a López Miras "que se ponga las pilas, deje el llanto y piense en los intereses de la Región"

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha señalado que no "espera mucho" de la cumbre anunciada del PP, en la que reunirá a sus barones en Aragón para abordar la el modelo del Sistema de Financiación Autómica. "Sinceramente y lamentablemente no espero mucho, porque vemos a los presidentes autonómicos del PP pensando exclusivamente en los intereses de su jefe", ha remarcado.

Lucas, que ha señalado que lo único que le preocupa es la Región de Murcia, ha pedido a López Miras "que piense en los ciudadanos y ciudadanas". "Hablamos de un sistema que beneficia al conjunto de la Región de Murcia y que pone fin a la infrafinanciación", ha añadido.

"No puede ser que López Miras, que lleva años con el cuento, con el llanto, justificando su mala gestión por la falta de financiación, ahora diga que no es suficiente, perjudicando a la Región de Murcia. Que se ponga las pilas, que se deje el llanto de una vez por todas, que abandone el argumentario vago y se centre y que piense en los intereses de esta región", ha indicado el delegado del Gobierno.

Estas declaraciones las ha realizado en la tradicional Fiesta de las Cuadrillas de Patiño, "una oportunidad única para disfrutar de las cuadrillas, del buen ambiente y, sobre todo, de un buen caldo con pelotas".