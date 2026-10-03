Lucas (PSRM): "Hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas tomando medidas valientes: no nos vamos a resignar"

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, se ha dirigido este sábado a miles de jóvenes y familias, preocupadas por la vivienda en la Región de Murcia, a las que ha querido trasladar un mensaje de esperanza: "Hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas, que se pueden tomar medidas valientes y, sobre todo, no nos vamos a resignar".

"Esta mañana, miles de jóvenes y familias de la Región de Murcia están preocupados porque no saben si podrán seguir en sus casas", ha señalado Lucas, que ha advertido de que "los precios del alquiler siguen subiendo sin control" y de que cada vez son más las personas que, "aun teniendo un trabajo, no pueden acceder a una vivienda".

El líder socialista ha puesto también el foco en las familias que afrontan dificultades para mantener su hogar. "Hay familias que viven con el miedo de ser desahuciadas y personas trabajadoras que no pueden permitirse una vivienda".

En este sentido, Lucas ha denunciado que el voto en contra de los diputados del PP en el Congreso a los dos Reales Decretos de Vivienda perjudica a más de 120.000 personas en la Región de Murcia, que no podrán acogerse a la prórroga extraordinaria para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.

"Cuando hay que elegir entre la gente y el negocio, López Miras nunca falla: siempre elige negocio. Ayer, sus diputados volvieron a dar la espalda a los jóvenes y familias de nuestra Región", ha subrayado.

Frente a las políticas del Gobierno regional del PP, el secretario general del PSRM ha reivindicado que "se pueden cambiar las cosas" y que "se pueden tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda". "Quiero lanzar un mensaje de esperanza. Hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas. Que se pueden tomar medidas valientes y, sobre todo, que no nos vamos a resignar", ha remarcado.

Para finalizar, el líder socialista ha asegurado que el PSRM seguirá defendiendo medidas que permitan a los jóvenes emanciparse y a las familias acceder y mantener una vivienda digna. "Que lo tengan claro el PP, Vox y los fondos buitre: no nos van a parar", ha concluido.