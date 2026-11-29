MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha señalado, tras ejercer su derecho a voto, que "hoy es el gran día, los españoles y las españolas vamos a tomar una de las decisiones, diría, que más importantes de la democracia. Hoy decidimos sobre nuestro futuro, pero también y sobre todo decidimos qué país queremos ser".

Por este motivo, Lucas ha animado a toda la ciudadanía de la Región de Murcia a que participe y a que voten. "Cada voto cuenta y, por tanto, hoy las urnas de la región de Murcia tienen que estar llenas de votos". En este sentido, ha agradecido públicamente a todas las personas que van a hacer posible que hoy se desarrolle la jornada electoral con normalidad: "miembros de las mesas electorales, representantes de la administración y, por supuesto, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Tras votar, el secretario general del PSRM va a encontrarse con el alcalde de Los Alcázares, el socialista Mario Pérez Cervera, que ha estado convalenciente. "Quiero acompañarlo en esa reaparición y votando junto a él".

Respecto a las elecciones de 2023, en el que Lucas fue cabeza de lista por Murcia, "hoy llego siendo delegado del Gobierno y sobre todo secretario general de todos los socialistas de la Región de Murcia. Por tanto diferencia ninguna, el deseo es el mismo, que el PSOE siga gobernando".

Lucas tiene la sensación de que la participación va a ser "histórica". "Eso es bueno. Que la gente participe, que se movilice, que vote, es bueno para la democracia", ha añadido.