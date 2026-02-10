Lucas (PSRM) remite a López Miras su decálogo de medidas sobre vivienda para incluirlo en la ley de Vivienda Asequible

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSOE

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha remitido una carta al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la que le propone incluir el decálogo de medidas elaborado por su partido en la ley de Vivienda Asequible que prepara el Gobierno autonómico.

En la misiva, Lucas apunta que las medidas presentadas por el PSOE son "realistas y efectivas" para abordar el problema de acceso a la vivienda, y son el resultado de "un proceso de escucha" con los agentes implicados en el sector, como promotores, constructores y colectivos sociales, así como de "un trabajo interno riguroso".

La primera medida del plan de los socialistas murcianos propone una ayuda directa a fondo perdido de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias con hijos para cubrir la entrada de la primera vivienda.

La propuesta vincula esta ayuda a una vigilancia de precios de mercado inmobiliario y a la puesta en marcha de convenios con constructores, promotores y agentes inmobiliarios, además de demandar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los inmuebles objeto de la subvención.

En relación con los avales públicos, el texto plantea que estos "no están llegando a su público objetivo de manera eficaz", como demuestra que "apenas se hayan superado los 800 avales" en cinco años para una franja de edad que supera las 405.000 personas en la Región de Murcia.

"Estamos hablando de que una medida como esta ha llegado al 0,2% de la población objeto", apunta el documento del PSOE, que propone, en este sentido, una "reformulación" que incluye llegara a acuerdos con la banca para impedir la solicitud de más requisitos adicionales.

El decálogo del PSOE señala que el aval joven "no está fomentando la construcción de vivienda para jóvenes porque ni incluye la obra sobre plano ni se concede desde la firma del contrato", de manera que "no puede actuar como un aval para aquellos que lo necesita y no está fomentando promociones específicas".

El texto también plantea que los suelos de titularidad pública con calificación de suelo residencial no puedan ser enajenados por las Administraciones públicas, y que estos se destinen a la construcción de vivienda pública asequible.

Del mismo modo, aboga por que las viviendas públicas asequibles, promovidas por administraciones públicas, conserven su carácter de vivienda de titularidad pública y su gestión para alquiler asequible; mientras que las titularidad privada sujetas a cualquier régimen de protección tengan de forma indefinida calificación de protegida, con precio máximo de venta según lo establecido.

El decálogo apuesta además por el impulso del cohousing y la vivienda cooperativa en la Región de Murcia, así como por poner tope al precio de los alquileres, declarando las zonas tensionadas.

Por otro lado, el documento considera que las consejerías con competencias en Fomento y Medio ambiente son "las grandes barreras que tienen tanto ayuntamientos como promotores, colectivos y los ciudadanos particulares para aumentar la oferta de suelo urbanizable y construir nuevas viviendas".

Por esta razón, propone promover un plan de recomposición, aumento y contratación de mayores efectivos personales y técnicos que agilicen los trámites y den respuesta a las instituciones, promotores, constructores y ciudadanos, reduciendo plazos y garantizando la actividad y la oferta de suelo.

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES

Además, el PSOE propone incrementar del 10% al 25% las deducciones fiscales para menores de 36 años que viven de alquiler, con un máximo de 600 euros; que el modelo del aval joven cubra el precio de la fianza del alquiler y el impulso de bonificaciones fiscales para aquellos que contribuyan en inversiones en su primera vivienda, sea a través de compra o de una donación o herencia en vida a través del tramo autonómico de IRPF.

También plantea incluir deducciones para la construcción de vivienda habitual para menores de 36 años y deducciones a jóvenes menores de 36 años que se hayan emancipado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Paralelamente, y para contribuir a aumentar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler de la Región de Murcia, el PSOE defiende la necesidad de impulsar deducciones fiscales para pequeños propietarios que tengan un máximo de tres viviendas que antes estuvieran vacías y sin ocupar.

Por último, propone que la Administración actúe como "cortafuegos" para posibles impagos del alquiler y de garantía a los pequeños propietarios que ponen sus casas en alquiler, así como de respaldo a los inquilinos que pagan y no tienen "por qué tener un sistema de desconfianza".