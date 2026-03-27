Lucas "reta" a Ortuño a dimitir si el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena no está en el Plan de Infraestructuras

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante el anuncio de la construcción del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha "retado" al portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, a dimitir si él "ha mentido y el nuevo cuartel de la Guardia Civil no está incluido en el Plan de Infraestructuras". De lo contrario, ha dicho Lucas, dimitiría él.

"Si dimite Ortuño de paso le hace un favor a los bomberos y a toda la ciudadanía de la Región de Murcia", ha apuntado. "La pelota la tiene en su tejado, ¿me acepta el reto el consejero?, se ha preguntado.

De esta manera, Lucas considera que se pondría fin "al debate de si he engañado a los cartageneros", ha asegurado desde la ciudad portuaria donde ha acudido al acto de la entrega de la Onza de Oro.