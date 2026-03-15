Los 'Lunes Literarios' organizan un micro abierto para recitar canciones de temática animal este lunes en el El Sur

Asistentes a un recital en los 'Lunes Literarios' (foto de archivo) - LUNES LITERARIOS

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' ha organizado para este lunes, a partir de las 21.00 horas en el Café El Sur de Murcia, un micro abierto para recitar canciones de temática animal.

Esta nueva actividad del ciclo, que está abierta a la participación, propone que los y las asistentes suban a recitar, como si de poemas se tratasen, aquellas canciones que les hayan marcado y cuya temática gire alrededor de los animales.

El organizador del ciclo, Alberto Caride, explica que al tratarse de un formato 'micro abierto' no es necesaria la inscripción, "sólo pedimos a la gente que venga con sus canciones 'más animales', sin importar el género musical, y suban a recitarlas".