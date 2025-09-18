Luz verde a la subida salarial del 0,5 por ciento a empleados públicos que iba ligada al IPC

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha dado este jueves luz verde a una subida salarial del 0,5 por ciento a los empleados públicos de la Administración regional, que corresponde al abono del último tramo del incremento salarial contemplado en el acuerdo del año 2022.

El aumento del 0,5 por ciento iba ligado a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), y ahora se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. El abono se realizará en la nómina del mes de octubre del presente año y beneficiará a más de 62.000 empleados públicos.

El acuerdo, firmado en octubre de 2022, fijaba una subida fija del 8 por ciento entre los años 2022 y 2024, a la que se añadía un porcentaje del 1,5 por ciento condicionado a diversas variables como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) o la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Para el año 2024, en concreto, el acuerdo contemplaba un incremento fijo del 2 por ciento, al que cabía sumar un aumento adicional del 0,5 por ciento que ahora se confirma, y que estaba condicionado a la evolución del IPC.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos del IPC a principios de este año, pero el Gobierno central no aprobó ese incremento adicional del 0,5 por ciento hasta el pasado mes de julio.

El acuerdo de 2022 fue alcanzado entre el Gobierno central y las principales organizaciones sindicales, aunque los encargados de aplicar y asumir ese incremento salarial son las comunidades autónomas.