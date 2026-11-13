Una maleta abandonada alerta a los vecinos del barrio del Carmen de Murcia

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una maleta abandonada junto a una papelera en calle Madre Elisea Oliver Molina del barrio de El Carmen de Murcia, frente al CEIP Los Álamos, ha alertado este viernes por la mañana a los vecinos de la zona, que han dado aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hasta la zona se han desplazado unidades de Seguridad Ciudadana y Guías Caninos de la Policía Nacional que han comprobado que se trata "simplemente de un efecto abandonado, no resultando ser ningún tipo de objeto sospechoso", según han informado desde el Cuerpo.

La zona, que había sido acordonada, ya ha sido abierta y se puede circular con normalidad.