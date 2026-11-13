Una maleta abandonada alerta a los vecinos del barrio del Carmen de Murcia

La maleta que ha causado la alerta
La maleta que ha causado la alerta - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 9:42
Seguir en

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una maleta abandonada junto a una papelera en calle Madre Elisea Oliver Molina del barrio de El Carmen de Murcia, frente al CEIP Los Álamos, ha alertado este viernes por la mañana a los vecinos de la zona, que han dado aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hasta la zona se han desplazado unidades de Seguridad Ciudadana y Guías Caninos de la Policía Nacional que han comprobado que se trata "simplemente de un efecto abandonado, no resultando ser ningún tipo de objeto sospechoso", según han informado desde el Cuerpo.

La zona, que había sido acordonada, ya ha sido abierta y se puede circular con normalidad.

Contador

Artículos Relacionados

Los Tedax de la Policía Nacional descartan explosivos en un coche junto a la Comandancia de la Guardia Civil

Contenido patrocinado