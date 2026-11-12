Los Tedax de la Policía Nacional descartan explosivos en un coche junto a la Comandancia de la Guardia Civil

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Tedax de la Policía Nacional han descartado la presencia de artefactos explosivos en un vehículo que un individuo dejó estacionado en la zona de seguridad exterior de la Comandancia de la Guardia Civil en la tarde de este jueves y cuyo interior fue inspeccionado de forma preventiva.

El conductor llegó con el vehículo a las inmediaciones de la Comandancia, lo dejó en la zona de seguridad y abandonó el lugar. Ante esta situación, una patrulla se desplazó hasta el lugar y al observar que había objetos en el interior cuyo contenido no estaba claro, los agentes solicitaron autorización para activar el protocolo de intervención de los Tedax de la Policía Nacional.

Los especialistas realizaron una pequeña detonación controlada de una mochila localizada en el vehículo para comprobar su contenido sin tener que abrirla manualmente y evitar posibles riesgos, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

La inspección concluyó sin que se encontrara ningún artefacto explosivo. La actuación tuvo carácter preventivo y, según las mismas fuentes, no hubo ninguna amenaza de bomba ni se detectó ningún explosivo. Se trató únicamente de una comprobación del vehículo y de los objetos que había en su interior.