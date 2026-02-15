Se mantiene activo en Murcia un dispositivo especial este domingo para borrar las huellas del temporal de viento

Durante la jornada de hoy se trabaja en la limpieza de los accesos a la ciudad con barredoras de grandes vías y en la retirada de cañas en el cauce del río - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras el episodio de fuertes vientos registrado en el municipio, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Fomento y Patrimonio, que dirige Rebeca Pérez, mantiene activado este domingo el dispositivo especial de intervención rápida junto a la empresa concesionaria de limpieza, PreZero. El operativo, que no ha cesado su actividad tras completar la fase crítica, se salda hasta el momento con un balance positivo, logrando resolver con éxito más de 150 intervenciones de urgencia.

A pesar de haber superado la fase más aguda de la alerta, el Ayuntamiento de Murcia ha reforzado el servicio ordinario de este domingo con el objetivo de eliminar cualquier rastro del temporal de forma inmediata.

En este sentido, un despliegue especial de barredoras de grandes vías trabaja intensamente desde primera hora de la mañana en la limpieza de todos los accesos y principales arterias de entrada a la ciudad, garantizando que recuperen su imagen y seguridad habituales.

Asimismo, la atención se centra hoy de forma prioritaria en el entorno del río Segura, específicamente en la zona del Puente de la Fica. Debido a las fuertes rachas de viento, se han producido acumulaciones de cañas y sedimentos en este punto, donde la mota del río ha llegado a saltar de forma puntual.

Por ello, equipos especializados de PreZero trabajan en este momento en la retirada de estos restos vegetales para despejar el cauce y asegurar el correcto flujo hídrico. Para garantizar la rapidez en la respuesta, se organizó un dispositivo con personal especializado y maquinaria pesada que actuó de forma ininterrumpida.

Durante la tarde del sábado, el casco urbano contó con equipos de emergencia y camiones pluma en horario de 15.00 a 22.00 horas. De forma simultánea, en las pedanías se mantuvo un servicio especializado con maquinaria de carga hasta las 21.00 horas. A partir de las 17.00 horas del sábado, se reforzó el servicio de recogida para enlazar directamente con el turno de noche.

Este dispositivo nocturno contó con tres equipos equipados con camiones pluma que estuvieron operativos durante toda la madrugada, atendiendo incidencias y asegurando que no se produjeran acumulaciones tras el temporal. Además, se realizó una limpieza a fondo de las zonas de contenedores para retirar residuos desparramados tras el vuelco de algunos recipientes.

La intervención está siendo total y se ha repartido por puntos estratégicos de todo el municipio. En el casco urbano, se ha actuado en zonas como la Avenida Juan Carlos I, Avenida Miguel de Cervantes, Plaza Juan XXIII, Avenida de la Libertad, calle Abenarabi, calle Palma de Mallorca, Avenida de Antoñete Gálvez y la calle Escritor Arturo Pérez Reverte, entre otros muchos lugares.

Del mismo modo, el dispositivo garantiza la cobertura en las pedanías, trabajando en áreas como la Condomina, calle Juan Pablo II (Santiago y Zaraiche), calle Mayor de Casillas, Alquerías, Beniaján y Zarandona, así como en los núcleos de Baños y Mendigo y Lobosillo, entre otras ubicaciones atendidas.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha destacado la importancia de no bajar la guardia y destaca que "nuestra prioridad es devolver la normalidad absoluta a Murcia en tiempo récord. Haber gestionado más de 150 incidencias demuestra la eficacia de un dispositivo que sigue plenamente activo hoy domingo con barredoras en los accesos y equipos específicos en el río. No daremos por concluido el refuerzo hasta que cada calle, cada pedanía y cada espacio público esté en perfectas condiciones".

Con la finalización de estas tareas de choque, el servicio de limpieza viaria recuperará sus rutas y horarios habituales de forma progresiva. No obstante, la Concejalía mantendrá activas las inspecciones de seguimiento durante las próximas jornadas para asegurar que todos los elementos de la vía pública y el mobiliario urbano se encuentran en buen estado tras el temporal.

El Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana e insta a los vecinos a seguir reportando cualquier anomalía residual a través de los canales municipales oficiales.