'Las mantis', rodada en Moratalla con el apoyo de Cultura, vuelve al Festival de Cannes para impulsar su distribución

Fotograma de la película 'Las mantis' - CARM

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La película 'Las mantis' del director y guionista Didac Gimeno, participada por la productora Murcia Wild Lemon Films y que fue rodada en Moratalla con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, vuelve al Festival de Cannes para participar en la presentación de proyectos WIP (work in progress) en el Marché du Film, el encuentro destinado a distribuidores, agentes de ventas y programadores de festivales que impulsa la finalización y distribución de los largometrajes a nivel mundial.

En concreto, será el 18 de mayo cuando una versión de las películas en fase de postproducción se presentará a profesionales de la industria tras haber sido seleccionada dentro de la sección en Cannes de Ventana Sur, el mercado de contenidos audiovisuales más importante de Latinoamérica, organizado conjuntamente por el Marché du Film-Festival de Cannes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que 'Las mantis' "es otro de los proyectos a los que apoyamos para su rodaje en la Región de Murcia y en el que están trabajando intensamente en su proyección internacional. De hecho, en su segunda incursión en Cannes se dirigen a profesionales de cara a planificar su estreno y distribución".

El pasado año un avance de la película fue seleccionado para el evento profesional Blood Window Showcase del Fantastic Pavilion del Marché du film de Cannes. Asimismo, también estuvo seleccionada para el evento 'Spanish preview' de la sección industrial del Festival de Locarno (Suiza).

'Las mantis' es una coproducción hispano-argentina en la que participan las productoras Mgc (Canarias), El Médano (Madrid), Wild Lemon (Murcia) Motoneta cine (Argentina) y DarkStudios. Además del apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y la Artes, cuenta con el respaldo de La7 TV Región de Murcia, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Gobierno de Canarias e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina.

La película trata sobre la joven Aitana, quien va a pasar el verano a la casa de pueblo de sus tíos tras la muerte de su madre. Allí conoce a su primo Lope, un chico introvertido y obsesionado con los fantasmas. Una noche, tras una fuerte discusión entre ambos, Aitana se pierde en el bosque. El encuentro repentino con un espíritu guía la lleva a descubrir un mundo fantástico.

Cabe recordar que gracias a la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission y la línea de atracción de rodajes lanzada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Moratalla acogió parte de la grabación de 'Las mantis'.