Manuel García Pérez, acompañado de Carmen María López, cierra este lunes el 2025 en el ciclo de los 'Lunes Literarios'

Manuel García Pérez posando con su último poemario 'Vida y época de la ausente Eileen' - CEDIDA AUTOR

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El poeta Manuel García Pérez, acompañado de Carmen María López, flamante ganadora del Premio Adonáis de Poesía, cierra este lunes, a partir de las 21.00 horas, el año 2025 en el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios', que acoge regularmente el Café El Sur de Murcia.

De este modo, Manuel García Pérez será el encargado de clausurar el año con su último poemario 'Vida y época de la ausente Eileen', y lo hará junto a la última ganadora del prestigioso Premio Adonáis, la murciana Carmen María López, que participará en el acto.

Publicado por la editorial Renacimiento, el último poemario de Manuel García Pérez describe la biografía de una enfermera marcada por la derrota. A través de su relación con otras mujeres, la enfermedad de su padre, el frío invierno de Nueva York, el consumo de ansiolíticos y su lucha contra el alcoholismo, Eileen construye una personalidad insólita, que desafía a la vida misma con una arrogancia teñida de frustración.

En su mundo, la línea entre la verdad y la mentira se difumina, y su existencia se convierte en una constante búsqueda de algo que parece siempre escaparse. Un viaje emocional crudo y potente, donde la derrota se convierte en una forma de orgullo.

Manuel García Pérez (Alicante, 1976) es Doctor en Filología Hispánica y Licenciado en Antropología, además de docente y crítico literario en la sección de cultura del periódico digital 'Mundiario'. Sus investigaciones científicas sobre Lingüística y Comunicación figuran en publicaciones nacionales e internacionales.

También es articulista en varias revistas literarias y sus poemas forman parte de diversas antologías nacionales. Ha publicado hasta ahora varias novelas juveniles y cuentos infantiles. Destacan, además, sus poemarios 'Luz de los escombros' (2013), 'Las exploraciones' (2016), 'La quietud' (2022) y el mencionado 'Vida y época de la ausente Eileen' (2025).