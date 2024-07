'La Mar de Letras' homenajeará al siciliano Franco Battiato en un especial 'Islas del Mediterráneo'

CARTAGENA (MURCIA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

'La Mar de Letras', sección literaria del festival cartagenero 'La Mar de Músicas', homenajeará el miércoles 17 de julio al músico y director de cine Franco Battiato (1945-2021) en un especial 'Islas del Mediterráneo', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto, titulado 'Torneremo ancora. Una cita con Battiato', tendrá por objetivo rendir un homenaje al músico siciliano, que actúo en el festival en 2017, y poner en valor la "dimensión global" de este artista a través de las voces de conocidos y periodistas.

En concreto, participarán en el evento el amigo personal de Battiato, productor, editor y diseñador Francesco Messina; el periodista, escritor, músico y director de 'Carne Cruda', Javier Gallego; y la periodista y escritora Lara López ('Músicas posibles', de Radio Nacional de España).

Esa misma mañana, a las 12.30 horas, en la sala de exposiciones del Museo del Teatro Romano, Gallego presentará su novela 'La caída del imperio', acompañado por Lara López. En la obra, el escritor relata la lucha de sus personajes por mantener sus sueños.

VIAJE LITERARIO POR EL MEDITERRÁNEO

En esta edición, la programación de 'La Mar de Letras', coordinada por Belén Rosa de Gea, hará un viaje literario por Menorca, Mallorca, Sicilia, Lesbos, Malta e Ítaca.

Las islas estarán presentes a través de actos en diferentes formatos y escenarios de la ciudad, como la salas de exposiciones del Palacio Consistorial y del Museo del Teatro Romano, el auditorio El Batel y el parque Cornisa del Teatro Romano.

La programación de 'La Mar de Letras' arrancará con dos invitadas de Islas Baleares: la investigadora y escritora especializada en literatura de viajes Patricia Almarcegui (Menorca) y la escritora y directora de escena Carla Nyman (Mallorca), que conversarán con el periodista Manuel Madrid (diario La Verdad) sobre el carácter isleño y la creatividad, a la vez que darán a conocer sus últimos trabajos literarios. Todo esto será el 15 de julio, a las 20.00 horas, en la Sala de Exposiciones del Palacio Consistorial.

Un día después, el martes 16, en la Sala de Ceremonias del Palacio Consistorial, bajo el título 'But she had an island: Safo, poeta clásica y mediterránea', la poeta, traductora y filóloga Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022, ofrecerá una charla sobre una figura universal de la isla de Lesbos, Safo (siglos VII-VI a.C.).

Safo fue una poeta lírica inventora del amor en la poesía occidental, creadora de formas y estrofas e ilustre antepasada pionera de todas las poetas a lo largo de los siglos. Luque estará acompañada por la poeta Ani Galván, Premio Carmen Conde de Poesía 2022.

'Naufragar o llegar. Las islas y el drama humanitario' es el título del encuentro con la reportera italiana Mariangela Paone que tendrá lugar el 18 de julio, a las 12.30 horas, en la Sala de Exposiciones del Museo del Teatro Romano.

Paone hablará de 'Rezwana. Un expediente europeo' (Libros del KO, 2023), un trabajo de investigación sobre el drama migratorio europeo en el Mediterráneo contado junto a su protagonista, la joven afgana Rezwana Sekandari, que sobrevivió a un dramático naufragio frente a las costas de Lesbos (Grecia). Estará acompañada por la escritora Ana Ballabriga.

Este mismo día, en el parque Cornisa del Teatro Romano, tendrá lugar 'Ítaca en el horizonte', un recital que reunirá a un grupo conformado por poetas entre los que se encontrará Lola Tórtola, Diego Sánchez Aguilar, Vega Cerezo, Antonio Gómez Ribelles, Lara López, Antoine Cassar; el filósofo Francisco Jarauta y la musicóloga Lucy Durán --hija de Gustavo Durán, el primer traductor al castellano del poema Ítaca de Konstantinos Kavafis--. El recital contará con temas del cantautor 'Río Viré'.

El último de los actos de 'La Mar de Letras' será el 19 de julio y abordará la producción literaria de dos islas mediterráneas, Malta y Sicilia, con dos nombres aún por conocer y traducir en España, pero de trayectoria prometedora en sus países de origen, que estarán acompañados por la poeta Vega Cerezo.

Por un lado, desde Malta, estará el poeta, traductor y editor Antoine Cassar, Premio Nacional del Libro en Malta y nominado en Polonia al premio 'European Poet of Freedom'. Por otro lado, desde Sicilia, el poeta y periodista Giuseppe Nibali, director de la editorial italiana 'Poesia del nostro tempo' y curador del proyecto 'Ultima'.