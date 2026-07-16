La Mar de Músicas arranca este viernes su 31ª edición dedicada a Ecuador con Sílvia Pérez Cruz y Oumou Sangaré

Archivo - La artista Silvia Pérez Cruz durante una entrevista para Europa Press - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas, el festival que organiza el Ayuntamiento de Cartagena, arranca este viernes, 17 de julio, la programación de su 31ª edición dedicada a Ecuador como país invitado con una jornada que combina literatura, sonidos andinos contemporáneos, raíces africanas y la canción de autor de primer nivel.

Las actividades se inician por la mañana, a las 11.30 horas, en el Palacio Consistorial, con la apertura de la sección literaria 'La Mar de Letras', un espacio que acogerá el encuentro poético bajo el título 'Retrogradaciones y La mujer que se avino. Un encuentro poético con Lara López y Marisa López Soria'.

En el evento, la escritora y periodista de RNE Lara López presentará su nuevo poemario, 'Retrogradaciones', y compartirá reflexiones con la autora Marisa López Soria sobre su reciente obra 'La mujer que se avino' en una cita moderada por el jefe de Cultura y Sociedad del diario La Verdad, Manuel Madrid.

La programación musical vespertina arranca a las 19.00 horas en el parque del CIM con la actuación de San Pedro Bonfim y sus milagros, que destaca como una de las formaciones más originales del nuevo panorama sonoro de Ecuador.

Poco después, a las 20.00 horas, la actividad se traslada a la plaza del Ayuntamiento de la mano de Machaka, artista que propone una mezcla de rap, electrónica, pop, boleros y cumbia que el propio creador define bajo el concepto de 'Ecuadorian sabrosura'.

A las 21.30 horas, el patio del antiguo CIM abre sus puertas para recibir a una de las grandes figuras de la música africana actual, Oumou Sangaré, cantante maliense que destaca por su voz poderosa y emocional y por su firme trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y la dignidad social.

El plato fuerte de la noche llega a las 23.00 horas en el escenario del auditorio Paco Martín con la presencia de Sílvia Pérez Cruz, quien ofrecerá el concierto inaugural del certamen con un montaje exclusivo en el que se rodea de una banda de cuerda y vientos de más de diez músicos. La producción supone su reencuentro con el público de Cartagena tras la suspensión por lluvia de su actuación en la pasada edición junto a Salvador Sobral.

La primera jornada de La Mar de Músicas finalizará en el Castillo Árabe con el directo del trío brasileño Gilsons, uno de los nombres clave de la nueva música popular de Brasil, y la posterior sesión del periodista musical Ángel Carmona con un cierre de noche enfocado en los ritmos y sonidos del país sudamericano.