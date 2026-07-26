La Mar de Músicas de Cartagena realizará un especial dedicado a Irlanda en su 32 edición - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas ya tiene país invitado para su 32 edición. Tras el especial dedicado a Ecuador en 2026, el festival internacional organizado por el Ayuntamiento de Cartagena pondrá su mirada en Irlanda, un país que, como ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, vive uno de los momentos culturales más brillantes de su historia reciente y cuya escena artística encarna a la perfección el espíritu de descubrimiento artístico que ha caracterizado al festival desde sus inicios.

Así se ha dado a conocer a conocer durante la clausura del festival antes despedir la 31 edición, cuando el grupo Celticue sorprendió al público asistente irrumpiendo en el auditorio Paco Martín interpretando diferentes temas con gaitas, un instrumento clave en la música Irlandesa.

Los más de 1.500 asistentes al concierto del panameño Rubén Blades celebraron la elección del nuevo país invitado con música de raíz.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que la elección de Irlanda "responde plenamente a la identidad de un festival que siempre ha buscado descubrir al público los movimientos culturales más interesantes del mundo".

De esta manera, "Irlanda ha sabido preservar una tradición musical admirada internacionalmente mientras impulsaba una nueva generación de artistas que hoy marcan tendencia en Europa. Ese diálogo entre raíces y modernidad representa muy bien los valores de La Mar de Músicas", ha señalado.

Arroyo también ha querido agradecer la extraordinaria acogida que ha tenido el especial dedicado a Ecuador durante esta edición y ha dado la bienvenida al nuevo país invitado.

"Nos despedimos de Ecuador con un profundo agradecimiento por habernos permitido conocer más de cerca la riqueza de su cultura y damos la bienvenida a Irlanda, un país que estamos convencidos de que sorprenderá al público por la calidad y diversidad de su creación artística".

Durante décadas, Irlanda fue reconocida internacionalmente por la fuerza de su música tradicional y por nombres que marcaron la historia de la música popular como U2, The Cranberries o Sinéad O'Connor, artista que dejó una huella imborrable en La Mar de Músicas con su actuación en la edición de 2013.

Sin embargo, en los últimos años el país ha experimentado una extraordinaria renovación creativa gracias a una generación de músicos que ha convertido a Irlanda en uno de los focos culturales más estimulantes de Europa.

La tradición no ha desaparecido; se ha transformado. Actualmente, Irlanda dialoga con su pasado mientras crea algunos de los sonidos más innovadores del continente.

'Folk', electrónica, 'hip hop', 'post punk', 'jazz' o música experimental conviven con naturalidad en una escena que mantiene intactas sus raíces y, al mismo tiempo, mira decididamente hacia el futuro. Esa convivencia entre identidad e innovación conecta plenamente con la filosofía que ha guiado al festival La Mar de Músicas a la hora de elegir cada uno de sus especiales.

Este execelente momento que atraviesa Irlanda va mucho más allá de la música. Su literatura vuelve a ocupar un lugar protagonista en el panorama internacional, el cine irlandés suma reconocimientos en los principales festivales del mundo y las artes visuales mantienen una extraordinaria vitalidad.

Irlanda demuestra que un país de dimensiones reducidas puede ejercer una influencia cultural muy superior a su tamaño gracias a la calidad y la proyección internacional de sus creadores.

La música constituye uno de los mejores ejemplos de esa capacidad de reinventarse. Las nuevas generaciones reinterpretan melodías centenarias, incorporan nuevos instrumentos y dialogan con influencias llegadas de todo el mundo, dando lugar a una escena diversa, abierta y profundamente contemporánea.

Es precisamente esa idea de una tradición viva, capaz de evolucionar sin perder su esencia, la que La Mar de Músicas lleva años buscando en cada uno de los países protagonistas de su programación.

Durante los próximos meses, La Mar de Músicas irá desvelando la programación del especial Irlanda, que volverá a extenderse más allá de los escenarios musicales para incluir actividades relacionadas con la literatura, el cine, el arte y otras disciplinas, manteniendo la vocación multidisciplinar que ha convertido al festival en una referencia internacional.

Con Irlanda como país invitado, "Cartagena volverá a convertirse en el verano de 2027 en un punto de encuentro entre culturas, reafirmando el compromiso de La Mar de Músicas con el descubrimiento, el diálogo y la diversidad artística que lo han convertido en uno de los festivales más singulares del panorama europeo", ha subrayado la regidora.