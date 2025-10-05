Marcos Ros (PSRM): "Es sonrojante escuchar hablar de vivienda para jóvenes al PP"

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Vivienda, Política Europea e Internacional del PSOE de la Región de Murcia, Marcos Ros, ha asegurado que "resulta sonrojante escuchar hablar de vivienda para jóvenes al Partido Popular, que ha mantenido bloqueadas las ayudas del Bono Alquiler Joven durante dos años".

Ros ha recordado al PP que "tiene bloqueada la ley estatal de vivienda, la cual permitiría declarar zonas tensionadas y bajar de inmediato el precio del alquiler para los jóvenes en la Región de Murcia". Además, ha destacado que el PP "lleva 30 años gobernando en la Región de Murcia con 270.000 viviendas públicas, y que, en los últimos cinco años, no ha construido ni una sola vivienda pública". "Esa es la credibilidad del Partido Popular y del Gobierno de López Miras en la Región de Murcia", ha añadido.

Finalmente, ha criticado que el Gobierno regional no solo no ofrece ayudas propias para el acceso a la vivienda, sino que también bloquea las que pone en marcha el Gobierno de España. "Lo que necesitamos es lealtad institucional; que el Gobierno regional colabore con el Gobierno de España; que aplique la ley estatal de vivienda y el plan de vivienda, que es la mayor inversión del Estado en esta materia; que complemente las ayudas de ese plan, y que se ponga en serio a trabajar por la Región de Murcia y por los jóvenes", ha concluido.