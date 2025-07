Marcus Miller, uno de los mejores bajistas del mundo, despedirá Jazz San Javier 2025 con D.K. Harrell

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Marcus Miller, considerado "uno de los mejores bajistas del mundo", despedirá el Festival de Jazz de San Javier 2025 el próximo martes compartiendo cartel con la revelación del blues norteamericano D.K. Harrell, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

De esta forma, Miller vuelve a Jazz San Javier, donde "sigue generando una gran expectativa tras la huella indeleble que ha dejado con sus visitas anteriores".

Considerado como uno de los "mejores bajistas de todos los tiempos", Miller es también un "referente" de la fusión del jazz con géneros como el funk y el soul, abierto siempre a experimentar con sonidos y experiencias nuevas, según las mismas fuentes.

Miller cerrará la noche de clausura del Festival que empezará presentando, por primera vez en la Región, a D.K. Harrell, joven de 26 años considerado uno de los más grandes talentos surgidos en el blues estadounidense en la última década.

Miller demostrará junto a su banda "por qué sigue siendo uno de los músicos más influyentes de su generación", según el Consistorio, que ha añadido que el sonido "inconfundible" de su bajo eléctrico ha sonado en innumerables éxitos como 'Just the two of us', de Bill Withers o 'Never too much', de Luther Vandross y en cientos de discos de artistas como Aretha Franklin, Eric Clapton, Chaka Khan, Al Jarreau, Frank Sinatra y Elton John, entre otros muchos.

Su carrera también está marcada por su estrecha colaboración el gran Miles Davis con el que giró por medio mundo y al produjo tres álbumes , entre ellos el aclamado 'Tutu'.

Ganador de dos premios Grammy, Marcus Miller ha cosechado en paralelo una exitosa carrera liderando su propia banda y sus propias composiciones con álbumes tan celebrados como 'Afrodeeiza', en el que dejaba ver influencias africanas, sudamericanas y caribeñas y su último disco de estudio 'Laid Black' publicado por Blue Note Records, que estuvo nominado a los premios Grammy como Mejor Álbum instrumental, en el que incorpora sonidos más modernos y urbanos y con el que se reafirma como estrella mundial de la fusión, del funk, soul y jazz.

La noche empezará con D.K. Harrell (Ruston, Luisiana, 1998), cantante, guitarrista y compositor que a sus 26 años se ha convertido en uno de los artistas más demandados por los festivales de blues de todo el mundo, después de que en su país haya sido calificado por la crítica como "el nuevo fenómeno joven del blues americano", con admiradores confesos de grandes del blues como Charlie Musselwhite y Bobby Rush, entre otros.

Con influencias claras del maestro B.B. King, D.K. Harrell está aportando frescura al estilo tradicional de un género que adopta como propio. En 2022 obtuvo el Premio King of the Blues B.B. King, que otorga la Jus'Blues Music Foundation y un año después lanzó su álbum debut 'The Right Man', que tras su lanzamiento se convirtió en uno de los discos más reproducidos en la radio de Estados Unidos.

En los Blues Music Awards de 2024 fue galardonado como 'Mejor Artista Emergente'. Su concierto en Jazz San Javier supondrá la primera ocasión de ver en la Región de Murcia al que sin duda será uno de los nombres destacados del blues del siglo XXI.