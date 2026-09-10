María Marín anuncia su candidatura a las primarias de Podemos para presidir la Región de Murcia

El secretario de Organización de Podemos en la Región, Ángel Luis Hernández (izquierda); la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín (centro), y el exdiputado regional y candidato a la Coordinación Autonómica, Víctor Egío (derecha) - PODEMOS RM

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea, María Marín, ha anunciado este jueves su intención de concurrir al proceso de primarias de la formación 'morada' con el objetivo de encabezar la candidatura a la Presidencia de la Región de Murcia en los próximos comicios autonómicos, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Marín ha hecho pública su decisión acompañada por el secretario de Organización de Podemos en la comunidad, Ángel Luis Hernández, y el exdiputado Víctor Egío, quien adelantó este miércoles su intención de asumir la coordinación de la formación después de que Javier Sánchez Serna avanzara que no se presentará a la reelección.

"La política desgasta. Tiene un coste personal alto. Te quita tranquilidad y tiempo con la gente que quieres, te deja muchas cicatrices. Pero hay algo que yo no he aprendido a hacer en estos años: mirar hacia otro lado", ha afirmado Marín, quien ha sostenido que no puede quedarse al margen "ante una injusticia".

"No quiero acostumbrarme a escuchar que la Región de Murcia tiene que conformarse con lo que hay. Podría haber decidido que ya era suficiente, pero sigo teniendo capacidad para indignarme y ganas de pelear. Y sigo creyendo que la política merece la pena cuando sirve para mejorar la vida de alguien", ha agregado.

Marín ha recordado su trayectoria profesional de dos décadas como veterinaria antes de incorporarse a la política activa y ha repasado su trabajo en el Parlamento autonómico en causas como la protección ambiental del Mar Menor, la defensa de los derechos de los animales y "los problemas de quienes demasiadas veces sienten que nadie los escucha".

"Quedan muchas batallas que merece la pena dar por la gente de mi tierra", ha enfatizado.

REORGANIZACIÓN INTERNA Y ELECCIÓN DE DIRECCIÓN

El proceso de primarias recién iniciado servirá para definir no solo la candidatura a la Presidencia de la Comunidad, sino también a las alcaldías de Murcia y Cartagena, además de la nueva dirección política del partido.

En el ámbito orgánico, el exdiputado Víctor Egío opta a asumir la Coordinación Autonómica tras trasladar su apoyo a la pretensión de Marín de liderar la lista autonómica.

"Llevo siete años trabajando codo con codo con María, ha dado todas las batallas en esta Región, por la sanidad, por la educación pública, por la contaminación, al lado siempre de los más débil, y no se me ocurre mejor persona para recuperar la Región de Murcia para su gente", ha manifestado Egío.

Asimismo, ha asegurado que su objetivo es "hacer lo que he hecho siempre: estar al lado de la gente, en la calle apoyando una huelga del metal o a la comunidad educativa a las puertas de un colegio".

CALENDARIO DE LAS PRIMARIAS

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández, ha explicado el procedimiento de renovación interna y ha recalcado que "en Podemos, las personas inscritas son quienes eligen tanto a los representantes políticos como a su dirección política".

Hernández ha argumentado que la Región afronta un "momento político decisivo" tras décadas de gobiernos del Partido Popular, marcados, a su juicio, por "el deterioro de los servicios públicos, la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, la desigualdad y el avance desmesurado de la ultraderecha".

Además, ha agradecido también a Sánchez Serna su "excepcional trabajo" durante su periplo al frente de Podemos en la Región de Murcia. "Esa inteligencia política que ha demostrado siempre seguirá acompañándonos", ha remarcado.

Según el calendario oficial difundido por la formación, el periodo para la presentación de candidaturas permanece abierto hasta este domingo, 13 de septiembre. Las votaciones de las personas inscritas se realizarán por vía telemática entre el 5 y el 11 de octubre.